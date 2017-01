Konkurrenz für die Kammloipe: Bastler bringen Plauen auf Spur

Die Kammloipe ist die Autobahn der Ski-Langläufer und eine der bekanntesten Loipen des Landes. Jetzt hat Plauen auch eine. Sie führt da lang, wo der Winter am schönsten aussieht.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.01.2017



Plauen. Die ersten Liebesbriefe an die frisch gespurte Strecke kamen gestern per E-Mail bei der "Freien Presse" an. "Landschaftlich atemberaubend", schwärmt ein Sportler.

Seit dem Wochenende macht Plauen im Kleinen der Kammloipe Konkurrenz. Ein Bastler-Team hat der Stadt eine Loipe geschenkt. "Wir haben die Strecke so gelegt, dass es zu Sache geht. Da sind schöne Abfahrten dabei", sagt Micheal Ebert, 37. Sein Metallbetrieb und der Immobilienservice seines Kumpels Tilo Koch sind die Sponsoren. Im Westen der Stadt haben sie eine rund 30 Kilometer lange Spur gezogen. Damit ist sie nicht viel kürzer als die Kammloipe. Die misst 36 Kilometer, hat allerdings jede Menge Abzweigungen und Anschlussloipen.

Für den Plauener Ski-Wanderweg hat Michael Ebert improvisiert. Aus Stahlblech-Tafeln und Gehweg-Platten hat er ein Gerät gebaut, mit dem man eine Loipe ziehen kann. Das Teil hängte sich sein Kumpel an den Motorschlitten und fuhr querfeldein durch die Landschaft. "Die großen Loipen werden mit Pistenraupen gespurt, die vier Stück auf einmal ziehen können", sagt Ebert. Sein Gerät funktioniert nach dem gleichen Prinzip, zieht aber nur eine Spur.

Schon vor sechs Jahren hatten die Männer auf diese Weise Skilangläufer beglückt. Damals war ihr Wanderweg deutlich kleiner. Dieses Jahr hat Michael Ebert in seiner Metallbau-Firma ein neues Spur-Gerät gebastelt. "Das alte habe ich über Ebay nach Schweden verkauft, weil hier ewig kein Schnee lag", sagt er. Aber jetzt schneite es wieder. Schnee und blauer Himmel - bei diesem Wetter ist dem Wintersportmuffel warm ums Herz geworden. Michael Ebert hat mit Skilanglauf nichts am Hut. Als er gefragt wurde, ob er sich nicht wieder in die Spur machen könnte, ging er in die Werkstatt und bastelte.

Die Route führt durch Neundorf, Zwoschwitz, Kobitzschwalde und das Gebiet um die Weidenteiche. Auch das Syratal und Schneckengrün sind inklusive. Entstanden ist ein Geflecht aus Runden und Querrouten, die die Männer miteinander verbunden haben. Wer schnell ist, schafft eine Runde in zweieinhalb Stunden. Und wer einkehren will, hat zwei Gaststätten auf der Strecke - den Steinbruch in Neundorf und den Gasthof Zwoschwitz.

Der Nicht-Langläufer macht etlichen Langläufern Beine. Am Wochenende war Verkehr auf der neuen Loipe. "Das ist einfach nur Gemeinnutz. Wir haben viele Bekannte, die Langlauf machen", sagt Michael Ebert. Die Wintersportler wissen ihr Geschenk zu schätzen: "Bitte hinterlassen Sie den Erbauern der Loipe meinen herzlichen Dank", schreibt "Radfreak90" an die "Freie Presse".

Einsteigen in die Loipe kann man zum Beispiel am Ortsausgang Zwoschwitz und am Wasserturm Neundorf. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten.