Lehrer joggen für ihre Kinder

Wo vergangenes Frühjahr Nazis und Wasserwerfer standen, wollen dieses Mal Lehrer joggen - für Herz und Verstand. Zwei Frauen haben eine ungewöhnliche Aktion organisiert.

Von Manuela Müller

erschienen am 24.03.2017



Plauen. Ihnen geht es um ein Lebensgefühl, sagt Kindergärtnerin Elke Ordnung: "Wir wollen zeigen, dass es uns gut geht mit unserer Demokratie. Wir haben ein Recht auf Bildung, auf Gleichberechtigung." Mit Lehrern und Erziehern aller Plauener Schulen und Kitas will sie sich zum Laufen treffen - am 8. April um 10 Uhr.

Eine Aktion, die neu ist im Vogtland. Nachdem zweimal Neonazi-Aufmärsche an der Karl-Marx-Grundschule vorbeiführten, wollte Schulleiterin Undine Schneider Initiative ergreifen und zeigen, wofür die Schulen stehen. Zusammen mit einer Kollegin organisiert sie den "Lauf für Plauen" und bat Lehrer und Erzieher aller Bildungseinrichtungen, sich daran zu beteiligen. 220 Namen stehen schon auf der Liste.

"Wir haben bewusst die Lehrer aufgerufen und nicht die Schüler", sagt Undine Schneider. Es geht um einen Schulterschluss der Pädagogen, der zeigen soll, dass sie gemeinsam für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage stehen. Aber auch für Eltern und ihre Kinder sei der Lauf offen. Schauspieler Jörg Simmat moderiert, diverse Sponsoren geben Geld für die Logistik. Von der Resonanz ist de Grundschulleiterin überwältigt. Das Organisationsteam besteht inzwischen aus Personal von Kindergarten bis Gymnasium und hofft darauf, dass sich demnächst noch Körperbehinderte anschließen. Die Bezeichnung "Wege aufeinander zu" soll nicht nur eine Worthülle bleiben.

Dass der Friedenslauf im April stattfindet, ist kein Zufall. In diesem Monat erlebte Plauen kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges seine schlimmste Bombardierung. Start soll auf der Kreuzung von Jößnitzer Straße und Kaiserstraße sein. An dieser Stelle war die Mai-Demo vergangenes Jahr eskaliert. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein gegen Nazis.

Die laufenden Pädagogen planen eine Stunde Jogging. Die Runde ist knapp einen Kilometer lang und dürfte in dieser Zeit mehrfach zu schaffen sein. Zur Debatte steht eine Startgebühr für die Läufer. Die Aktion könnte später ein Denkmal in der Stadt bekommen. Denn die Organisatoren wollen von dem Geld, das sie einnehmen, eine Vater-und Sohn-Skulptur für die Bahnhofstraße kaufen. Mehrere Comicfiguren des Künstlers e.o. plauen sollen künftig den Boulevard schmücken, dafür sucht die Stadt Sponsoren.