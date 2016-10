Neue Starkstrom-Leitung fÃ¼r Plauen

Neue Starkstrom-Leitung für Plauen

Die Firma Mitnetz hat eine 110-Kilovolt-Leitung über die A72 gespannt. Dazu war eine Sperrung der Autobahn nötig. In zwei Wochen ist sie noch einmal kurzzeitig dicht.

Von Gunter Niehus

erschienen am 11.10.2016



Plauen. Wahrscheinlich hat kaum ein Autofahrer etwas davon mitbekommen: Die Firma Mitnetz hat über die Autobahn 72 bei der Ausfahrt Plauen-Süd eine 110-Kilovolt-Leitung gezogen. "Das hat gut geklappt", sagte gestern Bauleiter Torsten Weinhold. Damit ist der komplizierteste Abschnitt beim Bau einer Freileitung bis zum Umspannwerk Plauen B geschafft. Als Nächstes spannen Weinhold und seine Leute das Kabel zwischen den Masten, die parallel zur Bundesstraße 92 stehen. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2,7Millionen Euro. "In der zweiten Novemberwoche wollen wir fertig sein", so der Bauleiter.

Die 6,7Kilometer lange Freileitung ersetzt ihre zirka 30 Jahre alte Vorgängerin, die altersbedingt ausgetauscht werden musste. Mit der Erweiterung des in der Nähe liegenden Gewerbegebiets Oberlosa hat dies nichts zu tun. "Auf Verdacht machen wir so etwas nicht", sagte Mitnetz-Mitarbeiter Andreas Franke. Erst wenn es dort zur Ansiedlung von Betrieben kommt, deren Stromverbrauch sehr hoch ist, würde das Energie-Unternehmen für zusätzliche Leitungen sorgen.

Im Vorfeld der Autobahnüberquerung des Kabels war die A72 am 8. September kurz gesperrt worden. Dies war nötig, um Seile über die Fahrbahn zu spannen, an denen Arbeiter die Freileitung über die Fahrbahn ziehen konnten. Aus Sicherheitsgründen sicherten die Männer dies mit einen Netz ab, das sie unterhalb der Seile aufgehängt hatten.

Seile und Netz waren an zwei Gerüsten befestigt, die an beiden Seiten der A72 stehen. Diese haben ihren Zweck nun erfüllt und sollen weichen. Dazu muss die Autobahn erneut kurz gesperrt werden. "Dies ist für Montag, 24.Oktober, geplant", kündigte Bauleiter Weinhold an. Die exakte Zeit weiß er selbst noch nicht. "Wir haben es im Zeitraum zwischen 15 und 16Uhr beim Autobahnamt angemeldet", so der Bauleiter. Eine Bestätigung steht noch aus. Lang wird die A72 aber nicht dicht sein. Weinhold: "Vielleicht ein bis zwei Minuten."