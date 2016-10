Plauens Freimaurer wollen weg vom Geheimbund-Image

Sie tragen Zylinder, klimpernden Schmuck, weiße Handschuhe und Schürzen aus Leder. Wer aber sind die Freimaurer, die im Vogtland aktiv sind? Und welche Ziele verfolgen sie?

Von Sabine Schott

erschienen am 17.10.2016



Plauen. Die Geheimnistuerei. Sie sei schuld, glauben manche. Denn sie fördere Legenden um blutige Opferrituale, komische Zeichen und altertümliche Kleidung. Dabei hüten die Freimaurer schon lange kein Stillschweigen mehr um ihren angeblichen Geheimbund.

"Wir plaudern einfach nicht alles aus, wir sind diskret", sagt Uwe Rödel. Er ist der derzeit dienstälteste Freimaurer der Plauener Loge, seit 2001 dabei und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Der 50-Jährige ist Familienvater, Christ, Krimifreund und Leiter mehrerer Schuhfilialen in Sachsen. Was ihn an der Vereinigung besonders gereizt habe, bringt er ohne mit der Wimper zu zucken auf den Punkt: "Ich habe mich nach dem Lebenssinn gefragt." Antworten habe er seitdem einige erhalten, so Rödel, der ein Problem gern einmal von der philosophischen Seite her angeht. Aber auch die Grundthemen der Freimaurerei haben's ihm angetan: "Brüderlichkeit, Freiheit, Einheit, Toleranz und Humanismus", diese zählt er auf.

Der Vereins-Öffentlichkeitsarbeiter Rödel weiß, dass nächstes Jahr zum 300. Jubiläum der modernen Freimaurerei eine offizielle Briefmarke herausgebracht werden soll. Es scheint, als sei der Bund trotz ritueller Kleidung wie Zylinder, weißen Handschuhen, Schürzen aus Leder und klimpernden Schmucks im 21. Jahrhundert angekommen. Bekennende Freimaurer sind demzufolge auch einige Stars, Hollywood-Ulknudel Eddy Murphy zum Beispiel oder Serien--Darsteller Wolfgang Bahro ("GZSZ"). Mozart war einst Mitglied der Bruderschaft und Goethe - ebenso wie Louis Armstrong und Schauspieler Karl-Heinz Böhm.

Sie alle waren auf der Suche nach dem Licht - so bezeichne man es unter Freimaurern, wenn man zu neuen Erkenntnissen gelangen möchte, berichtet Uwe Rödel. Er und seine "Brüder" wollen das sprichwörtliche Licht ins Dunkel bringen. Das heißt: Vorurteilen und Gerüchten entgegenwirken. "Wir wollen keine fragezeichenbehafteten Mystiker sein", dies ist "Bruder Redner" ganz besonders wichtig.

Wer neugierig ist, schaut beim öffentlichen Abend am 8. November, ein Dienstag, um 18 Uhr im Alten Handelshaus vorbei. "Wir sind offen für alle, natürlich auch für Frauen", sagt Uwe Rödel. Willkommen seien Menschen aller Hautfarben, jeden Alters, jedweder Religion und aus allen Berufen und gesellschaftlichen Schichten.

Derzeit gibt es in Sachsen 15 Logen mit bis zu 500 Mitgliedern. Insgesamt existieren in Deutschland etwa 500 Logen mit rund 15.000 Freimaurern. Die Logen sind eingetragene Vereine.www.pyramideplauen.de