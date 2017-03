Plauens Stahlbauer errichten größte Autobahnbrücke ihrer Geschichte

Das Unternehmen an der Hammerstraße hat schon viele Autobahnbrücken gebaut. Dass der Auftrag für die Neckartalbrücke der A 6 bei Heilbronn nun eine besondere Herausforderung ist, hat gleich mehrere Gründe.

Von Uwe Selbmann

Plauen. Wer in naher Zukunft auf der A 6 Richtung Heidelberg, Mannheim oder Karlsruhe unterwegs ist, wird mit seinem Auto dann sehr wahrscheinlich eine Brücke nutzen, die in Plauen gefertigt wird: Für die neue Neckartalbrücke am Stadtrand von Heilbronn hat die Plauen Stahl Technologie (PST) den Auftrag erhalten. Der Neubau ersetzt bis 2022 ein altes schadhaftes Bauwerk aus den 1960er Jahren. Das Projekt ist Teil des sechsspurigen Ausbaus der A6 zwischen dem Kreuz Weinsberg und Wiesloch/Rauenberg bis zum Jahr 2022.

PST wird die 513 Meter lange Stahlbrücke in mehreren Etappen herstellen. Eine erste Brücke soll bis zur Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn fertiggestellt sein. Ende vorigen Jahres brachte PST Verträge für das Ausbauvorhaben für insgesamt 63 Millionen Euro unter Dach und Fach, darunter die Neckartalbrücke. Geschäftsführer Peter Völkner und PST-Projektleiter Gert Weimann nannten jetzt erstmals Details des Großauftrags.

Demzufolge errichten die Vogtländer zwei getrennte Brückenbauwerke als Stahl-Verbund-Konstruktion - bis Dezember 2018 das erste. Es sichert den Verkehrsfluss auf der A6, wenn danach die alte Brücke über den Neckar abgerissen wird. An deren Stelle entsteht bis März 2021 dann das zweite Brückenbauwerk.

Kurz vor der für Juni 2022 geplanten Gesamtfertigstellung wird das erste Bauteil über 24 Meter hinweg quer an die zweite Brücke geschoben. Rund 13.000 Tonnen Stahl werden bis dahin verarbeitet und rund 80 Kilometer mehrlagige Schweißnähte gesetzt sein.

Der Auftrag hält gleich mehrere Besonderheiten für PST bereit: Zum einen kommt verstärkt hochfester Feinkornstahl zum Einsatz, der das filigrane Aussehen des Bauwerkes in Form einer leicht an- und ablaufenden Welle sichert und besondere Anforderungen an die Verarbeitung stellt. Zum Zweiten weist die Neckartalbrücke unter den bisher mehr als 20bei PST gefertigten Autobahnbrücken die größten Spannweiten auf. Zweimal sind mehr als 130 Meter zu überbrücken. Im Taktschiebeverfahren soll das in vier Schritten realisiert werden. Mehrere Teile der in Plauen gefertigten Brückensegmente werden vor Ort zu je einer Takteinheit verschweißt. "In Hoch-Zeiten werden wir sicher bis zu 40 Mann vor Ort haben", sagt Projektleiter Weimann.

Anspruchsvoll macht den Bau zum Dritten auch ein Kurvenradius in der Brücke. Wenn im März 2022 die erste Brücke quer an die zweite geschoben wird, muss das alles passen.

Nicht zuletzt werden die Stahlbauer aus Plauen mit dem Auftrag eine der schnellsten Bauzeiten realisieren, die sie jemals für eine Autobahnbrücke zu schaffen hatten: "Wir haben keine Wahl, als das Ziel zu halten", sagt Geschäftsführer Völkner.

Die Plauener Stahlbauer werden damit den Slogan vorleben, mit dem sie derzeit Berufsnachwuchs locken: "Du bist zu Großem fähig." Der neue Auftrag hat dazu beigetragen, dass Völkner vom besten Auftragsbestand seit Neugründung als PST im Jahr 2003 sprechen kann. Das schlägt sich auch in der Zahl der Mitarbeiter nieder. 160 Beschäftigte zählt PST derzeit mit Lehrlingen. Fünf weitere Auszubildende, die im August beginnen, sind bereits gefunden. Für das Studium an der Berufsakademie will PST ab 2018 zwei zusätzliche Stellen bereitstellen. Bestätigt sieht sich PST mit dem neuen Auftrag auch in der Investition einer neue Fertigungshalle an der Hammerstraße. Durch sie können größere Bauteile als bisher bearbeitet und interne Abläufe verbessert werden. Die Halle wird voraussichtlich im zweiten Quartal eingeweiht.