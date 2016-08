Rucksack unter Verdacht: Im Elektromarkt hat er Hausverbot

Rucksack-Verbot gibt's nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auch in der Plauener Innenstadt. Ein Geschäft will sich damit nicht vor Terroristen schützen. Es geht um andere windige Gestalten.

Von Manuela Müller

erschienen am 27.08.2016



Plauen. Andreas Röhr ist Rucksackträger. Was einer Frau die Handtasche, ist ihm sein Rückengepäckstück. Er braucht es, um Lesebrille, Kreditkarte und Geldbörse zu verstauen. Nun fühlt sich der Plauener diskriminiert.

Im Elektroladen Medimax in der Stadt-Galerie hat sein Rucksack Hausverbot. Zweimal hat Röhr das zu spüren bekommen. Zuletzt, als er eine neue Halogenlampe für seinen Deckenfluter kaufen wollte. Eine Verkäuferin habe ihn aufgefordert, den Rucksack im Schließfach zu deponieren. Höflich, aber bestimmt. Frauen mit großen Handtaschen seien indes zur selben Zeit ungehindert durchs Geschäft spaziert.

"Der eine muss, der andere nicht. Das ist nicht konsequent", sagt Röhr. Vor den Frauen mit ihren Taschen habe man Respekt, mutmaßt er, und: "Möglicherweise vermutete man hinter meinem Besuch einen terroristischen Hintergrund. Oder wenigstens die Absicht, den Laden auszurauben." Röhr ist auf seine Lesebrille angewiesen, wenn er Kleingedrucktes entziffern will. Die steckt hinten drin.

Medimax räumt seine Rucksack-Offensive ein. In der Stadt-Galerie-Filiale werde in letzter Zeit häufig gestohlen, so der Plauener Geschäftsführer Mario Junge. Seine Mitarbeiter sollen nicht nur Rucksack-Träger auf die Schließfächer verweisen, sondern auch die mit großen Taschen. Darauf weist auch ein Schild direkt am Eingang hin. Medimax beruft sich auf das Hausrecht als Betreiber. Die Maßnahme diene dem eigenen Schutz. "Dabei behandeln wir alle Kunden gleich", heißt es aus der Pressestelle. Je nach Größe der Tasche werden die Besitzer persönlich angesprochen. Wie hoch der Diebstahlschaden ist, dazu macht die Firma keine Angaben.

In Zeiten des Terrors hat der Rucksack seinen guten Ruf verloren. Er wird missbraucht von Terroristen und Kleinkriminellen. Auf dem Oktoberfest in München wird er aus Angst verboten, ebenso auf anderen Veranstaltungen bundesweit. Andreas Röhr sehnt sich die Zeit zurück, als er unbehelligt mit seinem Rucksack den Reichstag betreten durfte. Auch im Medimax sei er damit früher gewesen. Die Schließfächer dort gibt es schon seit Jahren. Sie dienen auch als Service für den Kunden, um seine schweren Einkaufstaschen einschließen zu können, so eine Sprecherin.

Andreas Röhr ist verärgert. "Meine Nase ist nicht länger oder schiefer als die anderer Leute", sagt er. Sein Geschäft hat er am Ende bei der Konkurrenz gemacht. Mit Rucksack.