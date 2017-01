"Schrauben-Köder": Naturfotograf bringt Hunde versehentlich in Gefahr

Der Hutteich in Straßberg gehört zu Plauens Hundemeile. Am Wochenende hat der Pudel einer Spaziergängerin dort einen Fleischköder gefunden, der mit Schrauben präpariert war. Ein Versehen - sagt der Täter.

Von Manuela Müller

erschienen am 10.01.2017



Plauen. Der Hund war über den Hutteich geschlittert und kam mit dem Albtraum seines Frauchens zurück. Zwischen den Zähnen hielt er einen gefrorenen Fleischbrocken, gespickt mit zwei langen Schrauben. "Wenn er das gefressen hätte - ich war schockiert", sagt die Besitzerin. Das Tier hätte innerlich verbluten können.

Die Nachricht vom Schrauben-Köder macht seit dem Wochenende die Runde in Plauen. Wer auf der Hundemeile am Hutteich nahe der Weißen Elster spazieren geht, fürchtet einen Hundehasser. Von dem präparierten Fleischköder kursieren bereits Fotos unter Tierbesitzern. "Hunde schnüffeln überall und können schnell etwas fressen, was man als Herrchen nicht mitbekommt", sagt Michael Lenk, ebenfalls Hundebesitzer. Auch er sorgt sich.

Hinter der vermeintlichen Tierschänder-Geschichte steckt ein Irrtum. Der Mann, der den Köder ausgelegt hat, heißt Thomas Harbig und weiß inzwischen von der Aufregung auf Plauens Hundemeile. Er ist Naturfotograf. "Ich hege keine bösen Absichten gegen Hunde. Ich habe aber einen Fehler gemacht", sagt er. Seit 30 Jahren legt er sich in seiner Freizeit in der Natur auf die Lauer, um Wildtiere vor die Linse zu kriegen. Harbig schickt seine Fotos an Agenturen und Ornithologen.

Die Tarnhütte, die er sich gezimmert und grün angestrichen hat, steht seit einigen Monaten am Hutteich. Am Wochenende hatte er sich darin versteckt, um Bussarde im Schnee zu fotografieren.

Thomas Harbig legt Köder aus, denn seine tierischen Models sind scheu. Das ist üblich in der Tierfotografie. Für die Raubvögel präpariert er Fleisch, indem er es mit Schrauben spickt und an Baumstämmen festschraubt. Diese Köder hänge er etwa einen Meter hoch und lasse sie nicht aus dem Auge. Nach getaner Arbeit nehme er die Sachen wieder mit. Pro Foto-Pirsch seien es ein bis zwei Köder. Die langen Schrauben säßen so fest, dass nicht passieren könne. Doch dieses Mal habe er den Köder am Boden angebracht und nicht ordentlich verschraubt. Er hätte zu der Frau und ihrem Hund gehen und sie aufklären müssen, sagt Harbig: "Ich habe nicht geahnt, dass das so hochkocht."

Der Fotograf spricht von unglücklichen Umständen: "Tut mir unendlich Leid. Ich hoffe, dass ist nicht nur für mich ein Achtungszeichen, sondern auch für Hundehalter." Eigentlich herrscht auf dem Gelände Leinenpflicht. Viele Hundehalter lassen ihre Tiere dennoch frei über die Wiesen flitzen. Die Frau, deren Hund das präparierte Fleisch fand, hatte ihrem Gefährten am Samstag mehr Auslauf als erlaubt gegönnt. Das Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig und verteilt Knöllchen deswegen.