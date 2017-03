Vogtländische Haushaltstipps im MDR

Mandy Turreck (40), Technikerin für Hauswirtschaft und Ernährung aus Ruppertsgrün, war am Montag zu Gast bei "MDR um 4 - Gäste zum Kaffee".

Von Renate Günther

erschienen am 22.03.2017



Plauen/Leipzig. Nicht in Scheuerkluft, Kittelschürze und Kopftuch als graue Maus, sondern adrett mit lachsfarbener Bluse, schickem Schmuck, hübsch frisiert und geschminkt - so trat Vogtlands bekannteste Hauswirtschafterin am Montag im MDR-Fernsehen auf. "Meine Schwester war mir bei der Auswahl des Outfits behilflich. Ich musste zwei verschiedene mitbringen, damit ein Kontrast zur Kleidung der Moderatorin besteht", erzählte die 40-Jährige. In der Maske sei sie vorher noch einmal aufgehübscht worden. "Die Maskenbildnerin hat noch ein wenig Puder aufgetragen und dabei verraten: Manche Gäste sind so aufgeregt, dass sie knallrote Ohren kriegen. Deshalb hat sie meine Ohren gleich mit ins Puderprogramm einbezogen."

Die Frühjahrsputzaktion in dieser Woche war der Anlass für die Einladung in das Leipziger MDR-Studio. "Ich hätte gar nicht gedacht, dass dem Sender eine so banale Sache wie der Haushalt ein einstündiger Beitrag wert ist", sagte gestern die Landesvorsitzende Netzwerk Haushalt für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. "Ich war zwar anfangs sehr aufgeregt, das hat sich aber im Laufe der Sendung gelegt", berichtete sie. "Man muss nur konzentriert zuhören und alles Störende ausblenden, wenn fünf Kameras auf einen gerichtet sind.

Moderatorin Anja Koebel sei sehr nett gewesen, habe ihr die Nervosität genommen, und so redete die Vogtländerin locker drauflos, klärte über den Frühjahrsputz auf und gab Pflegetipps für den Haushalt. Die Fernsehzuschauer erfuhren, wie man am effektivsten Fenster putzt und womit man blind gewordene Metallteile wieder zum Strahlen bringt. Turreck machte dabei ein bisschen Werbung für den etwas verschmähten Beruf der Hauswirtschafterin. Besonders älteren und schwächeren Personen biete sie mit ihren neun Mitarbeiterinnen Entlastung im Haushalt.

Am Abend ging es auf Einladung des MDR zu einem Konzert der englischen Sängerin Amy Macdonald ins Leipziger Haus Auensee.

Das Büro Netzwerk Haushalt ist in Plauen an der Jößnitzer Straße 48 zu finden. Außerdem leitet Turreck in Ruppertsgrün eine eigene Firma.