Vogtländische Wildschweine im Visier von Jägern und Forschern

Ein Projekt soll das Jagen erleichtern. Doch die cleveren Schwarzkittel haben Strategien entwickelt. Und eine tückische Krankheit ist auf dem Vormarsch.

Von Silvia Kölbel

erschienen am 22.02.2017



Plauen. Seit Wildschweine vermehrt Schäden in der Landwirtschaft anrichten und die Jäger zunehmend hilflos dastehen, interessiert sich nun auch die Wissenschaft für die Schwarzkittel. In einem seit einem knappen Jahr laufenden Projekt sammelt der auf Wildschweine spezialisierte wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Rostock, Hinrich Zoller, in einem Gemeinschaftsprojekt Daten zur Population und dem Verhalten der Wildschweine im Oberen Vogtland.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt "Wildschweinmonitoring" soll Jägern und Landwirten Hinweise an die Hand geben, um die sich rasant vermehrenden Tiere einzudämmen. Beteiligt sind die Oberste Jagdbehörde des Sächsischen Landwirtschafts- und Umweltministeriums, die Obere Jagdbehörde des Staatsbetrieb Sachsenforst, die Hegegemeinschaft Markneukirchen sowie Landwirte der Region. Während dieser Zeit stellen Jäger 20 Fotofallen in Verbindung mit sogenannten Kirrautomaten auf, das sind Futterspender, die in zeitlich festgelegten Abständen Mais auf den Boden streuen. Die Aufnahmen werden an der Uni Rostock ausgewertet.

"Wir erhoffen uns neue Erkenntnisse über tatsächliche Bestandszahlen und über das Wanderverhalten der Tiere. Wir wollen auch herausfinden, ob wir es mit vielen Rotten oder immer wieder mit derselben zu tun haben", sagt Jörg Höland, Jäger und Jagdvorsteher im Gemeinschaftsjagdbezirk Markneukirchen.

Die Schäden der wilden Schweine auf Feldern und Wiesen durch Fressen und Zertrampeln der Kulturpflanzen sowie durch Wühlen sind nicht die einzigen Probleme. Zu einem noch viel größeren könnte sich die Afrikanische Schweinepest entwickeln. Die Krankheit ist laut Hinrich Zoller seit Jahren auf dem Vormarsch von Ost nach West und bedroht die Nutztierbestände.

Jüngste Ausbruchsfälle kommen aus Polen und den baltischen Ländern. "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Krankheit hier ankommt", so Zoller. Während die Wildschweine durch ihre Wanderung die Krankheit nur langsam verbreiten, schafft das der Mensch durch seinen größeren Aktionsradius viel schneller. Und: "Wenn die Krankheit hier erst einmal angekommen ist, dann bleibt sie auch", ist sich der Wissenschaftler sicher. In den nächsten zehn bis 20 Jahren werde es keinen Impfstoff geben, befürchtet er.

In einem sind sich alle Akteure schon jetzt einig: Mit herkömmlichem Bejagen ist den Schweinen nur schwer beizukommen. Warum das so ist, erklärt Hinrich Zoller: "Die Wildschweine haben in den letzten Jahrzehnten dazugelernt. Sie sind cleverer geworden", sagt der Fachmann. So vermeiden es Wildschweine, in hellen Vollmondnächten den Wald zu verlassen. "Das ist aber fast die einzige Gelegenheit für den Jäger, zum Abschuss zu kommen", so Zoller. Die Tiere erkennen auch die Gefahr eines auf dem Hochsitz ausharrenden Jägers und meiden diese Stellen. Fürs Jagen fehlt den Jägern oft die Gelegenheit: "Ab Mai bis oft in den November hinein halten sich die Tiere erst im Raps und später im Mais auf und sind dort fast unauffindbar", berichtet der Experte.

Gleichzeitig finde eine nahezu ungebremste Vermehrung der Schwarzkittel statt. Etliche milde Winter und auch in dieser Zeit ein durch Eicheln und Bucheckern reichliches Futterangebot begünstige diesen Prozess. Mit einem halben Jahr sind die jungen Bachen teilweise schon geschlechtsreif. Sie können in einem Jahr, nach reichlich dreimonatiger Trächtigkeit, bis zu acht Frischlinge werfen.

Hinrich Zoller schätzt, dass die Wildschweine ihre Vermehrungsrate in den letzten Jahren teilweise bis auf 300 Prozent steigern konnten, das bedeutet: "Wollte man die Bestände ernsthaft dezimieren, müsste man von 100 Schweinen 75 bis 80 Tiere erlegen. Das ist schwierig."

Um effektiv die Wildschweinbestände zu verkleinern, seien beispielsweise Treibjagden geeignet. "Dazu braucht man gut ausgebildete Jäger und Hunde. Ohne Hunde läuft gar nichts. Da kann der Jäger zwei Meter neben den Wildschweinen laufen, und die Schweine im Dickicht geben keinen Mucks von sich." Das sei anhand von Wildschweinen, die mit Sendern versehen waren, nachgewiesen.

Der Wissenschaftler, der seit 25 Jahren selbst Jäger ist, plädiert außerdem dafür, die Verwendung von Nachtsichttechnik zu untersuchen, die derzeit noch verboten ist. "Wir haben sonst keine Chance, weil uns die Tiere austricksen."