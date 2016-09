Welche StraÃŸenbau-Vorhaben Vorfahrt haben

Welche Straßenbau-Vorhaben Vorfahrt haben

Auch im kommenden Jahr will das Rathaus mehrere Plauener Straßen in Ordnung bringen. Doch noch sind nicht alle Pläne in Sack und Tüten.

Von Sarah Hofmann

erschienen am 26.09.2016



Plauen. Im Stadtbau- und Umweltausschuss hat das Rathaus seine Prioritätenliste fürs nächste Jahr vorgestellt. Abgesegnet sind die meisten Projekte noch nicht, über sie stimmen die Stadträte dann zeitnah ab. Nach welchen Kriterien die Prioritätenliste erstellt wurde? "Wir sind bestrebt, Effekte zu nutzen, etwa wenn es um Fördermittel geht", sagte Steffen Ullmann vom Plauener Tiefbauamt. Auch die Verkehrssicherheit spiele eine wesentliche Rolle bei der Wahl der Bauvorhaben.

Schlossberggebiet: Dort sind zwei Straßenbauprojekte geplant. Die Heinrichstraße soll komplett von der Eugen-Fritzsch-Straße bis zur Schlossstraße saniert werden. Deren Parallelstraße, die Annenstraße, soll von der Fucikstraße bis zur Forststraße an die Reihe kommen. Laut Ullmann vom Tiefbauamt, zieht sich dieses Vorhaben voraussichtlich bis ins Jahr 2018, dann will man die Straßenbauarbeiten auf die Lutherstraße ausweiten.

Östliche Bahnhofsvorstadt: Dieser Bereich gehört zum Sanierungsgebiet Soziale Stadt SSP. Dortige Vorhaben erhalten häufig Fördermittel. 2017 soll die Tischerstraße von der Kaiserstraße bis zur Schillerstraße auf Vordermann gebracht werden.

Sanierungsgebiet Burgstraße: Auch in diesem Viertel will die Stadt einiges tun. Die Seminarstraße wird von der Garten- bis zur Trockentalstraße renoviert, und an der Seestraße wird von der Neundorfer Straße bis zur Gartenstraße ausgebessert.

Kommunaler Straßen- und Brückenbau: An der Falkensteiner Landstraße hin zum Bauhaus wird saniert, ebenso an der Forststraße zwischen Rädelstraße- und Stresemannstraße sowie zwischen Bahnhof- und Forststraße. Diese Maßnahmen sollen zu einer langfristigen Belebung der Bahnhofstraße und ihrer Umgebung beitragen, heißt es aus dem Rathaus. Auch am Nussertweg mit Stützwand sowie an der Stützwand Schulberg stehen Bauarbeiten auf dem Programm.

Ortskerne: Der Ortskern Großfriesen soll im kommenden Jahr umfassend umgestaltet werden. Die Beteiligten hoffen auf eine Fertigstellung vor der Jubiläumsfeier.

Gehwege: Bauarbeiten sind an folgenden Stellen geplant: am Schlossberg zwischen Hammerstraße und Mosenstraße, an der Seumestraße von der Pausaer- bis zur Max-Planck-Straße, an der Äußeren Reichenbacher Straße (von der Virchow- bis zur Anton-Kraus-Straße), an der Schumannstraße von der Händel- bis zur Betrand-Roth-Straße sowie an der Beethovenstraße von der Schumann- bis zur Gluckstraße.

Dobenaustraße: Ausschussmitglied Ilona Gogsch fragte nach den anstehenden Arbeiten an der Dobenaustraße, die in der Prioritätenliste 2017 nicht auftauchen. "Dieses Jahr im Oktober soll es dort losgehen", antwortete der Plauener Baubürgermeister Levente Sárközy, deswegen tauche die Dobenaustraße in der Liste erst gar nicht auf.