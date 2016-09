Wo ist die neue Kultur-Struktur? Gerangel um Geld Ã¼berlagert alles

Wo ist die neue Kultur-Struktur? Gerangel um Geld überlagert alles

Sieben Kommunen sollen die Last der Finanzierung für den kreiseigenen Kulturbetrieb tragen. Gerecht verteilt. Geht das?

Von Sabine schott und Ulrich Riedel

erschienen am 13.09.2016



Plauen/Reichenbach. Die Neustrukturierung des kreiseigenen Kulturbetriebes, der Vogtland Kultur GmbH, kommt nur zäh in Gang. Weil dem Vogtlandkreis zum Betrieb der sieben Institutionen Geld fehlt, will Landrat Rolf Keil (CDU) die Sitzkommunen zur Kasse bitten. Doch beim lieben Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf.

Auch nach wiederholten Gesprächen mit den Bürgermeistern betroffener Städte und Gemeinden ist unklar, wer wie viel zahlt. Dass die Orte zahlen müssen, ist sicher. Das Haushaltskonsolidierungskonzept des angeschlagenen Kreises fordert das.

Ein richtiger Ansatz, meint Klingenthals Bürgermeister Thomas Hennig (CDU), Kreisvorsitzender des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG). Hennig ist in dem Verbund Interessenvertreter aller vogtländischen Bürgermeister - über 30. Er plädiert für eine gerechte Verteilung. Doch was ist gerecht? "Unfair wäre, wenn das kleine Muldenhammer für sein Besucherbergwerk und das Mineralienzentrum genauso viel zahlen müsste wie das weit größere Reichenbach. Der Ort hat ja schon mit seiner Deutschen Raumfahrtausstellung viel zu stemmen", sagt Hennig. Gerecht wäre es für ihn außerdem, dass Einrichtungen mit Bildungsauftrag weniger zahlen. Zudem wolle er keine Wettbewerbsverzerrung. "Ich sehe nicht ein, dass ins Neuberinhaus eine Gaststätte soll", wird er deutlich.

Da legt Reichenbachs OB Raphael Kürzinger (CDU) sein Veto ein. "Wir stehen zum Neuberinhaus", erklärt er. Ein Lokal gab's dort immer, das bringe Einnahmen, "zum gegenseitigen Vorteil". Die Stadt zahle nächstes Jahr ihren Anteil. Kürzinger: "Für 2017 ist die Kuh vom Eis."

Doch wie geht es danach weiter? Auf Gerechtigkeit pocht auch Plauens Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer (FDP). Und auf Logik. Beispiel Veranstaltungshäuser: Dass bisher das Neuberinhaus Reichenbach vom kreiseigenen Kulturbetrieb finanziert wird, während die Festhalle Plauen und die Musikhalle Markneukirchen die Kassen der Städte belasten, sei nicht logisch. Ebenso bei den Bibliotheken: Dass die Rodewischer Bücherei von der Kreis-Tochter getragen wird und alle anderen kommunalen Büchereien von den jeweiligen Städten finanziert werden, sei unlogisch.

Zu den Orten und Einrichtungen der Vogtland Kultur GmbH gehören bisher neben dem Neuberinhaus in Reichenbach die Göltzschtalgalerie in Auerbach, die Kapelle Neuensalz, das Vogtländische Freilichtmuseum in Landwüst, die Topaswelt Schneckenstein in Tannenbergsthal/Muldenhammer, die Stadt- und Kreisbibliothek Vogtland und das Gelände an der Göltzschtalbrücke. Seit dem Rauswurf von Geschäftsführer Jens Pfretzschner taumelt der Kulturbetrieb und produziert überwiegend unerfreuliche Schlagzeilen. Gefordert ist jetzt der aus Kreisräten und Verwaltung bestehende Beirat der Vogtland Kultur GmbH. Doch vom Beirat war bislang in der öffentlichen Debatte nichts zu hören. Auch Landrat Keil agiert in der Öffentlichkeit bisher zögerlich.

SSG, Kommunen, Vogtlandkreis - wer soll's richten mit der Schaffung einer gerechten und logischen Kulturfinanzierung? "Die Diskussion muss stattfinden", betont Ralf Oberdorfer. Plauens OB fordert: "Der Landrat muss die Vorschläge einbringen." Sein Reichenbacher Kollege Kürzinger sieht es ähnlich. Doch in die überfällige Kultur-Debatte im Vogtland müssten auch die Einrichtungen mit den größten Kosten einbezogen werden: Theater Plauen-Zwickau und Vogtland Philharmonie. Erst sollten die Akteure reden, dann müsse eine "öffentliche Diskussion" folgen, sagt Kürzinger.