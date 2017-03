Wunderlich-Prozess: Trostloses Protokoll einer zweijährigen Ehe

Überraschende Wende am 19. Verhandlungstag im Prozess um die 1987 ermordete Heike Wunderlich: Die Aussagen der Ex-Frau des Angeklagten durften verlesen werden.

Von Gabi Thieme

erschienen am 23.03.2017



Zwickau/Plauen. Eigentlich war am Donnerstag Steffen K. als Zeuge im Prozess um einen vor 30 Jahren in Plauen verübten Mord geladen. Doch der Plauener, ein Kumpane des mutmaßlichen Mörders aus den 1980er-Jahren, erschien nicht. Er soll damals viel mit dem Angeklagten Helmut S. auf Zechtour in Plauen und an der Talsperre Pöhl unterwegs gewesen sein. Ob Helmut S. ihm etwas anvertraut hat von dem Verbrechen, das sich am Abend des 9. April 1987 am Voigtsgrüner Weg ereignete, bleibt weiter unklar. Seine Vernehmung soll nun später stattfinden.

Dafür überraschten am Donnerstag die Verteidiger des Angeklagten. Nachdem sie am 6. März im Prozess vehement verhindert hatten, dass die Protokolle der polizeilichen Vernehmungen jener Frau verlesen werden, mit der der Angeklagte von 1986 bis 1988 verheiratet war, stimmten sie am Donnerstag plötzlich zu.

Birgit L. (56) war im März und im Juni 2016, nach der Verhaftung ihres Ex in Gera, von der Polizei befragt worden. Am 6. März dieses Jahres wollte das Gericht nun die offenbar sehr verängstigte Frau hören. Doch sie machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, stimmte aber zu, dass ihre bei der Polizei protokollierten Aussagen verlesen werden. Das geschah nun am Donnerstag.

Birgit L. hatte Helmut S. im Juli 1986 in einem Jugendtreff kennengelernt. Sie habe ihn sympathisch gefunden, auch weil er von sich aus über seine Vorstrafen sprach - allerdings nicht über die Gründe seiner Haft. Auch warum er geschieden war, erfuhr Birgit L. nicht. Schon eine Woche später sei sie zu ihm gezogen. Sie habe in drei Schichten in einer Textilreinigungsfirma gearbeitet, er im Zweischichtsystem als Kranfahrer. Es folgte die Hochzeit. Vier bis fünf Monate später habe sie dann eine andere Seite von ihm kennengelernt. Er trank immer häufiger und sei oft nicht auf Arbeit gewesen. Sex hätten sie anfangs täglich gehabt - ohne Gewalt. Im Februar 1988 habe er ihr dann seine neue Freundin vorgestellt. "Ich habe mich scheiden lassen, weil sie ein Kind von ihm erwartete", so Birgit L. Sie selbst sei zu dieser Zeit ebenfalls schwanger gewesen, habe das Kind dann wegen der Trennung heimlich abgetrieben.

"Er interessierte sich mehr für Kneipen als für mich ", beschrieb die Ex die Beziehung. Wenn er Lohn bekam, habe er den "meist gleich versoffen". Dass er in der gemeinsamen Wohnung etwas versteckt haben könnte, wie den verschwundenen Monatslohn des Opfers, glaubt die Frau nicht. "Ich hatte zu allem Zugang." Von dem Mord an Heike Wunderlich habe sie von ihrem Vater erfahren, der eines Tages kam und sagte: "Stellt euch vor, die haben da ein Mädchen tot gefunden." Sie selbst habe damals mit niemandem darüber gesprochen, auch nicht mit Helmut. S. Ihr Vater hatte das wohl vertraulich vom ABV erfahren. "Das war damals kein Thema in der Öffentlichkeit." Veränderungen an ihrem Mann habe sie nicht festgestellt, auch keine Albträume, nur das zunehmende Alkoholproblem.

Zuletzt gesprochen habe sie Helmut S. 1989 in der JVA Waldheim. Seine Mutter habe sie zu dem Besuch überredet. Sie habe nicht gewusst, dass er dort wegen sexueller Nötigung und wegen Körperverletzung saß.

Im Jahr 1992 habe sie dann von einer Frau im Nebenhaus erfahren, dass ihr Ex 1988 versucht haben soll, diese zu vergewaltigen. Die Frau soll ebenfalls noch als Zeugin aussagen.