Altes GemÃ¤uer blÃ¼ht eine Nacht lang auf

Altes Gemäuer blüht eine Nacht lang auf

Zur Schlössernacht herrschte Samstagabend viel Trubel zwischen Schlosspalais, Daetz- Centrum und dem Schloss. Es gab auch einen Ausflug ins 9. Jahrhundert.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 29.08.2016



Lichtenstein. Rund 2000 Besucher zählte Mario Schubert, Leiter des Daetz-Centrums, bei der Schlössernacht in Lichtenstein. Langweilig wurde es den Besuchern nie.

Zeitreise Besucher aus der Vergangenheit weilten an der Ostseite des Palais'. Wikinger vermittelten das Leben im 9. und 10. Jahrhundert, Ritter nahmen sie mit in die Zeit um das Jahr 1300. Und die Glauchauer Schlosswache zeigte, wie ein Biwak im 18. Jahrhundert ausgesehen haben könnte. "Es hat richtig Spaß gemacht hier. Der Ort am Palais ist natürlich etwas Besonderes und die Besucher hatten richtig Interesse", sagt Matthias Reuter von der Ritterschaft Hohenstein, die erstmals bei der Schlössernacht mitmachte. Waffen, Rüstungen und viele andere Ausrüstungsgegenstände hatten die Rittersleute dabei. Übernachtet haben sie im großen Zelt, doch nicht etwa auf Stroh, sondern im großen Bett mit Decken und Fellen.

Musik Vielseitig präsentierte sich das musikalische Programm bei der Schlössernacht. Im Schlosshof traten der Kinderchor und der Gesangverein Lichtenstein auf. Im Palaishof, wo es zu Beginn des Programms schon eine lateinamerikanische Tanzshow gegeben hatte, sorgten Alan Torres und seine Mitstreiter für heiße kubanische Rhythmen.

Feuer Warm war es am Wochenende eigentlich ausreichend, doch als sich am Abend die Luft etwas abgekühlt hatte, sorgten die Feuerkünstler der "Jana-Show" für Hitze und echte Hingucker vor dem Schloss, wo sich Hunderte Schaulustige versammelt hatten. Sie sahen nach dem Feuer auch noch eine Lasershow, bei der mit Licht an die Schlosswand gemalt wurde. Auch weitere spektakuläre Effekte erfreuten die Zuschauer. "Die Technik macht immer mehr möglich. Es werden sogar Fotos eingescannt und dann mit Lasereffekten umgesetzt", sagt Schlossherr Mario Schreckenbach, der die Lichtkünstler engagiert hatte.

Genüsse Neben allerlei Leckereien von der Riesenbratwurst bis zum Langos und von Schwarzbier bis zum ausgewählten ungarischen Wein gab es auch andere exklusive Genüsse. Der Whiskyclub Lichtenstein war zu Gast und hatte rund 40 Sorten des "Lebenswassers" der Schotten mitgebracht. Laut Thomas Weisbach aus den Reihen der Whiskyfreunde gab es auch irische und deutsche Whiskys zum Kosten. Gleich neben dem Stand der Freunde des Hochprozentigen, die Stammgast bei der Schlössernacht sind, wurde am Samstag gezeigt, wie kubanische Zigarren gedreht werden. "Das passt ja auch gut zusammen", meinte Weisbach.

Führungen Der Lichtensteiner Geschichtsverein war mit rund 25 historisch gekleideten Mitgliedern nahe des Schlosses anzutreffen. Fünf der Historienfreunde führten Besucher durch die unterirdischen Anlagen. "Die Gruft war diesmal geschlossen. Sie kann voraussichtlich zum Tag des offenen Denkmals wieder besichtigt werden", sagte der Lichtensteiner Nachtwächter Christian Bretschneider, der diesmal als Türmer zu Gast war und die Schlössernacht zusammen mit den Kanonieren eröffnete. Zum Tag des offenen Denkmals am 11. September soll es auch Informationen von den Archäologen sowie Führungen vom Schloss hinunter in die Altstadt und durch die unterirdischen Anlagen geben, Christian Bretschneider.