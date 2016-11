B 173: Will uns hier jemand veralbern?

Das Stück der Bundesstraße von Gersdorf nach Lichtenstein sollte schon dreimal freigegeben werden. Leere Versprechen! Dafür geht jetzt die Umleitungsstraße in Hermsdorf in die Brüche.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 29.11.2016



Gersdorf. Am Donnerstag soll die gesperrte B 173 zwischen Gersdorf und Lichtenstein wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zumindest hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) für diesen Tag die Abnahme der gebauten Straße angekündigt. Doch kann man das noch glauben?

Seit 5. September ist die B 173 dicht. Seitdem müssen Autofahrer, die von Oberlungwitz nach Lichtenstein oder Zwickau wollen, die viermal längere Umleitung über Hermsdorf und St. Egidien in Kauf nehmen. Dreimal sollte die Sperrung schon aufgehoben werden, die Bauarbeiten beendet sein. Mittlerweile fühlen sich die meisten Autofahrer veralbert. Einige von ihnen sind in den letzten Tagen durch die gesperrte Baustelle gerast und haben sogar die Arbeiter in Gefahr gebracht. Nun wird zum vierten Mal angekündigt, die Straße freizugeben.

Doch eine Garantie gibt es nicht. Laut Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert ist die "verkehrstechnische Abnahme" der B 173 zwar geplant. Doch solange die Baufirma Kemna die vereinbarten Leistungen nicht erbracht habe, müsse die Straße weiter gesperrt bleiben. Gestern räumte ein Mitarbeiter der Baufirma ein, dass man den Aufwand für die Baumaßnahme womöglich unterschätzt habe. Seit vergangenen Montag seien drei Arbeiter eines Subunternehmens zur Verstärkung an die B 173 gekommen. Mit ihnen soll es auf der Baustelle schneller vorwärts gehen. "Wir haben vom Landesamt aber zwischendurch auch neue Aufgaben dazubekommen", so der Bauarbeiter. Und dann gab es Probleme mit dem Asphalt. Bereits Mitte Oktober erklärte das Lasuv, dass das angelieferte Material den Straßenbauern Probleme bereitet habe. Trotzdem hielt das Landesamt am geplanten Eröffnungstermin fest: Ende Oktober sollte der Verkehr erstmals wieder rollen. Als der Termin platzte, hieß es, die Straße werde nicht vor Mitte November freigegeben. Daraus wurde dann der vergangene Freitag - und jetzt der bevorstehende Donnerstag. Dann soll auf der B 173 eine Ampel den Verkehr vorbeileiten, wo derzeit noch Zufahrten und Bordsteine fehlen.

Dafür könnte es bald schon die nächste Baustelle geben. Denn die Umleitung für die B 173 durch Hermsdorf wurde durch den vielen Verkehr schon beschädigt, sagt die Bernsdorfer Bürgermeisterin Roswitha Müller (FDP). "Das Land baut eine neue Straße, und unsere Dorfstraße geht deshalb kaputt. Wir müssen das am Ende aus unserer kleinen Kasse zahlen. So was regt mich auf", sagt Müller. Auch für die Anwohner der Umgehungsstraße ist der Verkehr eine Zumutung. "Hier rauscht fast seit drei Monaten so viel Berufsverkehr durch den Ort, dass wir ab sechs Uhr morgens nicht mehr schlafen können", sagt Bärbel Meier. "Hier bildet sich der Stau vom Berufsverkehr direkt vor der Haustür", sagt die Anwohnerin. Damit könnte übermorgen Schluss sein.