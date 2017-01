Batterien statt Solartechnik: In Halle zieht neues Leben ein

Ganz leer stand die Halle des insolventen Anlagenbauers Hevatec nie. Jetzt investiert Thyssen-Krupp System Engineering rund 1,1 Million Euro in ihren Ausbau zum Kompetenzzentrum für Zell- und Batteriemontageanlagen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 06.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Mit derzeit rund 360 Beschäftigten zählt Thyssen-Krupp System Engineering Hohenstein-Ernstthal zu den größten Arbeitgebern der Region. Und die Belegschaft wächst noch einmal.

Mit dem Ausbau der ehemaligen Hevatec-Halle im Gewerbegebiet am Sachsenring zum Kompetenzzentrum für Zell- und Batteriemontageanlagen werden noch einmal 40 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Suche nach Fachkräften läuft bereits seit Mitte 2016. "Und wird solange fortgeführt, bis alle Stellen erfolgreich besetzt sind", sagt Frauke Riva, Unternehmenssprecherin der Thyssen-Krupp Industrial Solutions AG in Essen.

Thyssen-Krupp System Engineering will sich zukünftig vollständig auf die Entwicklung und den Bau von Zell- und Batteriemontageanlagen sowie Formationsanlagen für die Automobil- und Zulieferindustrie konzentrieren. "Damit rückt das Unternehmen den Zukunftsmarkt Elektromobilität noch stärker in den Fokus", sagt Peter Kohlwig von Thyssen-Krupp System Engineering. "Mit dem Ausbau unseres Kompetenzzentrums in Hohenstein-Ernstthal wollen wir der steigenden Nachfrage nach Fertigungslinien für Lithium-Ionen-Zellen, Batteriemodule und -systeme gerecht werden und die Grundlage für weiteres Wachstum in diesem Segment legen." Für das Einrichten des Kompetenzzentrums bot sich die ehemalige Hevatec-Halle in der Hockenheimer Straße 6 an.

Jahrelang hatte dort System- und Anlagenbauer Hevatec produziert, bis die Krise in der Solarindustrie den Hersteller schließlich in die Knie zwang. Ende Januar 2015 machten 67 Fräser, Schweißer und Mechaniker nach ihrer Schicht zum letzten Mal das Licht aus. Bereits im Oktober 2014 hatten die Gläubiger das Handtuch geworfen. Drei Monate später war der Geschäftsbetrieb endgültig eingestellt worden. Nach der Insolvenz von Hevatec sind Teile der Halle zeitweise vom benachbarten Solarmaschinenhersteller Meyer Burger Germany mit genutzt worden.

Jetzt soll wieder Leben in die Halle einziehen. Der Ausbau zum Kompetenzzentrum machte für Thyssen-Krupp eine räumliche Erweiterung unumgänglich. Das Unternehmen mietete die Halle an und baut sie um. Nach Angaben des Unternehmens werden dafür rund 1,1 Millionen Euro in die Sanierung, Modernisierung und Infrastruktur investiert. Am Standort in der Hockenheimer Straße 6 werden künftig rund 100 Mitarbeiter Zellen-, Modul- und Batteriemontageanlagen sowie Formationsanlagen planen, konstruieren, montieren und testen.