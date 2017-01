Beim Alt-OB geht die Post ab

... Erich Homilius? Von 1994 bis 2012 war er Oberbürgermeister von Hohenstein-Ernstthal. Und engagiert sich auch heute noch für seine Stadt.

Von Markus Pfeifer

erschienen am 09.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Seit dem Herbst 2012 ist Erich Homilius, zuvor 18 Jahre Oberbürgermeister von Hohenstein-Ernstthal, offiziell im Ruhestand. Doch es ist eher ein Unruhestand geworden, der dem 72-Jährigen aber offenkundig gut tut. Damit er in Schwung bleibt, wird regelmäßig im Fitnessstudio trainiert, und das heimische Grundstück am Pfaffenberg-Südhang sorgt für Betätigung an der frischen Luft. Neben Reisen mit den Enkeln gibt es ein weiteres großes Ziel. Gemeinsam mit seiner Frau will er noch mal in die USA, im Süden am Mississippi entlang reisen. "Das soll eine Art Musikreise für einen alten Rock 'n' Roller werden", sagt Homilius, bei dessen Verabschiedung ein Double von Elvis Presley zu Gast war.

Ein großes Thema seiner Amtszeit, der Sachsenring, sorgt auch heute für viel Beschäftigung. Homilius ist Präsident des Fördervereins Sachsenring, der rund um die Traditionsrennstrecke verschiedenste Tätigkeitsfelder hat. Mit viel Leidenschaft hält der Motorsportfan den Kontakt zu Rennfahrerlegenden. "Ich habe viele persönliche Kontakte und konnte einige Promis an den Sachsenring holen", erzählt der Hohenstein-Ernstthaler, der Rennfahrer wie Dieter Braun, Jim Redman oder Luigi Taveri an den Ring lotste. Im vergangenen Jahr kamen auf Einladung von Erich Homilius auch die Wintersportgrößen Jens Weißflog und Eric Frenzel an die Rennstrecke. Unvergessen sind bei den Rennfans auch die Interviews, die Homilius beim Altmarkt Grand Prix auf der Bühne mit den Rennsportstars führte.

Motorräder begeistern ihn natürlich ebenfalls. Eine 350er-Vierzylinder Honda von 1975 und eine Touren-Awo von 1953 besitzt der Hohenstein-Ernstthaler. Beide sind gut in Schuss und werden auch noch ab und zu gefahren. "Das macht schon Spaß, ist aber nichts mehr mit Knieschleifen", sagt Homilius, der 2010 für Schlagzeilen sorgte, als er nach einem Sturz krankgeschrieben war. Unfallursache war damals ein Eichhörnchen, für das beherzt gebremst wurde. Derzeit überlegt der Motorrad-Fan, ob er vielleicht sogar noch eine weitere Maschine kaufen soll.

In den vergangenen Jahren war das frühere Stadtoberhaupt für das Team der Sachsenring-Rennstrecken-Management GmbH (SRM) tätig und half im Bereich Marketing. Ein wichtiger Aspekt war für ihn dabei, die Zusammenarbeit mit den Hotels der Region zu intensivieren. "Ich habe rund 40 Hotels als Partner gewinnen können", sagt Homilius. Damit kam zusätzliches Geld in die Kasse der Rennveranstalter, die oftmals Mühe haben, all diejenigen, die vom Grand Prix auf dem Sachsenring profitieren, auch als Sponsoren gewinnen zu können. Durch die diesjährige Terminverschiebung blickt Homilius, der jetzt nicht mehr offiziell für die SRM tätig ist, mit etwas Sorge auf den Sachsenring. Denn die Großveranstaltung organisatorisch und finanziell zu stemmen, wird für die Macher damit wieder ein Stück schwieriger.

Auch das zweite große Hohenstein-Ernstthaler Aushängeschild, der Abenteuerschriftsteller Karl May (1842 bis 1912), beschäftigt den Ex-Oberbürgermeister nach wie vor. Er ist Kuratoriumsmitglied der Karl-May-Stiftung in Radebeul, wo ja genau wie in Hohenstein-Ernstthal eine Erweiterung und Modernisierung des Karl-May-Museums geplant ist. "Ich sehe das nicht als Konkurrenz", sagt Homilius, dem es wichtig ist, dass so viel wie möglich getan wird, um an den bekannten Autor zu erinnern. Im Fremdenverkehrsverein ist der 72-Jährige ebenfalls aktiv und fungiert hier als Schatzmeister. Ab und zu übernimmt er auch Stadtführungen. Mitglied ist er außerdem im Erzgebirgsverein. Und der eine oder andere Bergaufzug im traditionellen Habit mit dem Freundeskreis Geologie und Bergbau wurde ebenfalls absolviert. Im bekannten Gasthaus "Stadt Chemnitz", das eigentlich nur "Käst'l" genannt wird, steht regelmäßig das Kegeln auf dem Programm, wo offenbar viel Treffsicherheit vorhanden ist. Denn hier ist der frühere Stadtchef schon zweimal Klubmeister bei den "Lochschiebern" geworden.

Die Politik hat Erich Homilius, der einst als Grüner Oberbürgermeister wurde, die Partei aber 1999 verließ, nicht ganz losgelassen. Denn er sitzt nach wie vor im Kreistag. Auch im Rathaus schaut er hin und wieder vorbei, aber nicht bei Stadtratssitzungen. Auch mit seinem Nachfolger Lars Kluge gibt es hin und wieder einen Austausch. "Das ist aber kein Reinreden", betont Homilius, dem ein gutes Miteinander wichtig ist. Vor dem Ende seiner Amtszeit hat er mehrere Jahre mit Kluge zusammengearbeitet, der sein Beigeordneter war. "Die meisten Leute grüßen mich auch heute noch nett. Da kann ich nicht soviel falsch gemacht haben", sagt der viel beschäftigte Unruheständler.