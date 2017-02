Darf ein Ex-Stasi-IM im Stadtrat bleiben?

Es gibt keine juristische Handhabe, Fraktionschef Rudi Stößel wegen seiner Tätigkeit für das MfS aus dem Gremium zu werfen. Doch es regt sich Widerstand.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 03.02.2017



Hohenstein-Ernstthal. Zwei Mitglieder der Fraktion Freie Wählervereinigung/Unabhängige Liste (UWV/UL) und der ehemalige H.-E.-Oberbürgermeister, Erich Homilius, haben den Stadtrat Rudi Stößel (Pro Hot) indirekt dazu aufgefordert, sein Stadtratsmandat niederzulegen.

Formell ist die Debatte um die Personalie Rudi Stößel, dem Vorsitzenden der Fraktion Pro Hot, seit Dienstagabend beendet. Während der Stadtratssitzung hat Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) den Bericht eines Sonderausschusses vorgelesen, der sich mit der Stasi-Vergangenheit von Rudi Stößel beschäftigt. Demnach war Stößel von 1982 bis 1990 unter dem Decknamen Ernst Stein Informeller Mitarbeiter (IM) des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR. Noch während der Wende -Demos - so die eindeutige Aktenlage - hat er für die Stasi gespitzelt, zum Beispiel bei einer Andacht in der Kirche St. Christophori am 29. Oktober 1989. Sogar Alexander Weiß, dessen Fraktion Die Linke sich sonst bei dem Thema zurückgehalten hat, zeigte sich von dem Ausmaß der Spitzeltätigkeit überrascht. Zudem lobte er die sachliche Arbeit im Sonderausschuss. Aber die ist nun zu Ende - eine rechtliche Handhabe, Stößel das Mandat abzuerkennen, gibt es indes nicht. Einige Stadträte wollen allerdings nicht zur Tagesordnung übergehen, zumal Stößel seinen Sitz im Gremium behalten will. Stadträte fast aller Fraktionen werfen ihm Unehrlichkeit und wie Uwe Tischendorf (UWV/UL) sogar Kaltschnäuzigkeit vor, weil sich Stößel 2014 trotz seiner bis dahin verschwiegenen Stasi-Vergangenheit in den Stadtrat wählen ließ und auch lange abstritt, IM gewesen zu sein. Gestern wurden so zum ersten Mal öffentlich Stimmen laut, die Rudi Stößel indirekt dazu auffordern, sein Stadtratsmandat niederzulegen. "Ich gehe davon aus, dass wir in dieser Sache schon noch einmal diskutieren müssen", so Tischendorf. Mit dieser Aussage spielte er auf die Frage an, ob es moralisch vertretbar ist, dass Stößel einfach so im Stadtrat bleibt. Weiter sagte er: "Wenn eine Stasi-Überprüfung keine Konsequenzen nach sich zieht, dann kann man sie ja auch gleich lassen."

Achim Morawitz (ebenfalls UWV/UL) hatte schon am Dienstag gesagt, dass er große Schwierigkeiten habe, mit einem Stadtrat zusammenzuarbeiten, der Arbeitskollegen und vielleicht sogar Freunde ausspioniert und das lange abgestritten habe. Auch er sprach gestern die Frage an, ob es moralisch vertretbar sei, dass ein ehemaliger Informant von "Horch & Guck" im Stadtrat sitzt. Er sagte zur "Freien Presse": "Ein ehemaliger Stasi-IM und ein Gremium wie dieses passen nicht zusammen."

Alt-Oberbürgermeister Erich Homilius hat sich ebenfalls zur Personalie Stößel geäußert. Er sagte gestern auf Anfrage: "Auch wenn ich nicht mehr im Amt bin und auch nicht im Stadtrat sitze: Ich hätte mir gewünscht, Rudi Stößel hätte persönliche Konsequenzen gezogen." Homilius bezog sich auch auf eine Äußerung Stößels, wonach er niemandem geschadet hätte. "Ich glaube, Rudi Stößel kann das gar nicht einschätzen, ob er jemandem geschadet hat oder nicht." Homilius sprach auch den Vorsitz Stößels im Förderverein Sachsenring an: "Er macht gute Arbeit. Aber jetzt belastet er den Verein."