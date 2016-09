Darf ein Richter mit den TÃ¤tern Mitleid haben?

Darf ein Richter mit den Tätern Mitleid haben?

Manfred Weber ist seit 20 Jahren Strafrichter am Amtsgericht in Hohenstein-Ernstthal. Er ist bekannt für seine derben Sprüche. Doch manchmal drückt der Mann auch ein Auge zu. Ein Porträt.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 24.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. In gewisser Weise ist der Sitzungssaal 214 das Arbeitszimmer von Manfred Weber. Ein großer, heller Raum mit dem Wappen des Freistaates Sachsen an der Wand. Direkt darunter stehen Stuhl und Tisch von Weber. Wenn er hier Platz nimmt, dann wird es bitterernst. Manfred Weber (60), ein Mann mit markantem Äußeren, der mit seiner Mähne irgendetwas von einem Komponisten oder Dirigenten an sich hat, ist Strafrichter am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal.

Vom Platz unterhalb des sächsischen Landeswappens fällt er seine Urteile. Seit 20 Jahren entscheidet er von hier aus, ob die Menschen, die rechts vor ihm auf der Anklagebank sitzen, schuldig sind oder nicht und wie sie gegebenenfalls bestraft werden. Dabei ist Manfred Weber bekannt für seine Sprüche. Einmal hat er dieses Jahr in einem Prozess, in dem es um Drogen ging, verkündet: "Crystal ist ein Teufelszeug. Deshalb kriegen bei mir alle ein paar ordentliche drüber gebraten, die mit dem Zeug handeln." Ist Manfred Weber wirklich so ein "harter Hund", ein "Richter Gnadenlos"?

Weber hat es sich auf seinem Stuhl im Sitzungssaal 214 bequem gemacht. Er ist mit dem Zeitungsreporter, der ihm diese Frage gestellt hat, allein in dem Raum. Die Anklagebank ist leer genauso wie der Stuhl, auf dem sonst der Staatsanwalt sitzt. Auch die Besucherreihen, in denen erst einen Tag zuvor zwei Schulklassen Platz genommen hatten, sind verwaist. Weber denkt nach und erzählt von einem Fall, den er erst vor ein paar Monaten verhandelt hat. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer hatte zwischen A 4 und Lobsdorf einen Unfall verursacht, die Frau auf dem Beifahrersitz, seine Mutter, starb an den Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den Mann wegen fahrlässiger Tötung. Doch obwohl Richter Weber den Audifahrer schuldig sprach, verhängte er keine Strafe. "Ich bin kein Richter Gnadenlos", sagt Weber, nachdem er diesen Fall sehr nachdenklich geschildert hat. Etwas zögernd fügt er hinzu: "Vielleicht bin ja auch ein Richter, der manchmal Mitleid mit den Angeklagten empfindet." Der Autofahrer stand bei dem Unfall weder unter Alkohol noch unter Dogen. Er war auch nicht zu schnell unterwegs. Dass seine Mutter ums Leben kam, sei Strafe genug, so der Richter. Wäre der Mann von Weber bestraft worden, keiner hätte sich beschweren können.

Diese Milde ist kein Einzelfall. Einmal stand eine 75-jährige Rentnerin als Angeklagte vor Weber. Ein Mütterchen, das in Supermärkten gestohlen hat, weil sie einsam war. Die Vernehmungen bei der Polizei - der Frau taten sie richtig gut. "Natürlich habe ich das Problem erkannt", sagt Weber. "Die Frau war keine Kriminelle. Die Strafe, die ich verhängt habe, war vergleichsweise niedrig."

An rund 10.000 Strafverfahren war Manfred Weber bisher beteiligt. Aber nicht immer kann er so milde urteilen wie im Falle des Autofahrers oder der einsamen Rentnerin. Bei Drogendelikten und vor allen Dingen bei Angeklagten, die nicht lernen wollen, ist er härter. Weber: "Es gibt nicht nur gute, sondern auch böse Menschen." Da kennt er kein Mitleid.