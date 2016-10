Der Riese am "Braunen Ross"

Früher ist Kranführer Fränk Dörner vor jeder Schicht rauf in seine Kanzel geklettert. Jetzt ist das nicht mehr notwendig. Aber wie funktioniert der Kran am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal?

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 20.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Kranführer Fränk Dörner schaut der schwebenden Betonplatte hinterher. Die 2,3 Tonnen schwere Ladung senkt sich auf den halbfertigen Rohbau. Vier Bauarbeiter schieben die Deckenplatte auf die Wände der ersten Etage. Millimeterarbeit.

Am Altmarkt ist von Hohensteins Traditionslokal "Zum Braunen Roß" nichts mehr zu sehen. Für 2,7 Millionen Euro errichtet die Firma Solid Bau aus Glauchau im Auftrag der stadteigenen Wohnungsbaugesellschaft WG HOT ein neues Gebäude. Darin will die Gesellschaft Büros und Wohnungen einrichten.

Der Kran fällt jedem ins Auge, der über den Altmarkt läuft: 22 Meter ragt der Koloss aus gelbem Stahl in die Höhe. Der Arm schiebt sich manchmal bis über den Parkplatz vor das Rathaus, um von dort die Paletten mit Baumaterial hinter den Rohbau zu hieven. Das Besondere an diesem riesigen Gerät: Kranführer Dörner muss nicht rauf auf den Koloss, um ihn zu steuern. Er sucht sich einen Platz am Boden - manchmal viele Meter entfernt - und bewegt den 30 Meter langen Arm der Maschine mit einer Fernbedienung, die er sich um die Hüfte geschnallt hat. Früher war das alles schwerer, erklärt Dörner. Und gefährlicher. Da musste der Kranführer selber immer noch hoch in die Kanzel steigen. 1989 hat Dörner seinen Kranschein gemacht, innerhalb einer Woche. Nach der Wende musste er häufiger in den Kabinen von "Russenkränen" arbeiten, wie er sagt. "Einmal bin ich fast umgekippt", erzählt der 47-Jährige. Weil er eine schwere Ladung zu weit an das Ende des Arms gefahren hat. Der Kran neigte sich nach vorne, aber dann fuhr Dörner den Haken zurück, gerade rechtzeitig. "Da bin ich kreidebleich geworden." Der Kran am Altmarkt ist Baujahr 2015 - und für einen sogenannten Turmdreher (mit Drehwerk am Sockel) schon eine größere Variante. Dass er nicht umkippt, verhindert die Technik: "Ich kann den Kran gar nicht bis hinter die Belastungsgrenze steuern", sagt Dörner, "da stoppt die Maschine automatisch." Außerdem liegen 14 Betongewichte am Sockel: Pro Stück zweieinhalb Tonnen schwer. Sie halten den Koloss am Boden.

Zuletzt hat Dörner die Wandplatten für die Büros der WG HOT auf das Fundament gesetzt. Die Raumaufteilung stimmt schon. Im Innenhof kann man auch schon Garagen erahnen. Und auf der ersten Etage zeichnen sich Räume ab, die für insgesamt sechs Wohnungen entstehen sollen. Was hier noch fehlt, sind die Deckenplatten. Die hat Dörner als nächstes auf dem Zettel.

Hochklettern auf den Riesen muss der 47-Jährige nur selten. Zum Beispiel, wenn oben das Stahlseil klemmt. Die Leiter, die in luftige Höhe führt, ist dünn und sieht wacklig aus. "Als Kranführer müssen Sie schwindelfrei sein", sagt Dörner, "für mich ist das kein Problem."

Wenn ein Kran im Einsatz ist, dann soll er auch benutzt werden. "Ein Kran muss sich drehen", sagen die Bauarbeiter. Manchmal muss Dörner aber auf die Bremse drücken. "Dann sage ich, Leute, die leichten Teile könnt ihr selber holen. Zu viel Kran ist auch nicht gut."