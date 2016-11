Dieses Haus bekommen Sie geschenkt

Das barocke Gebäude in Hohenstein-Ernstthal verfällt. Es gibt keinen Investor. Und es darf auch nicht abgerissen werden. Ein Teufelskreis.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 05.11.2016



Hohenstein-Ernstthal. Das Barockhaus war einmal ein Traum. Jetzt muss Bauamtsleiter Ulrich Weber, wenn er durch das Gebäude stiefelt, aufpassen, dass er nicht einbricht. Das Haus, das einst ein Traum war, ist eine Katastrophe.

Wir befinden uns an der Dresdner Straße 19 in Hohenstein-Ernstthal, Ecke Ziegenberg. Formell will die Stadt als Eigentümerin zwar einen Euro für die einst stolzen Gemäuer. Aber im Grunde ist das ja geschenkt. Doch keiner will das Haus, obwohl das Rathaus händeringend einen Investor sucht. 100.000 Euro müsste ein Käufer erst einmal in die Sicherung des Hauses stecken. Doch das sind nur Peanuts im Vergleich zu dem, was dann noch auf ihn zukommen würde. "Eine Sanierung kostet vier Millionen Euro", schätzt Bauamtsleiter Weber. Die Kommune kann das Geld nicht aufbringen. Sie dürfte es nicht einmal, denn es zählt nicht zu ihren Pflichtaufgaben, verfallene Gebäude zu retten. Abreißen darf die Stadt das Haus nicht. Es steht unter Denkmalschutz. Ein Teufelskreis.

Die Geschichte des Hauses, in dem einst reiche Händler lebten, geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Damit ist es auch Zeugnis der Blütezeit in der Stadt. "Das Ensemble Dresdner Straße 19 stellt das bedeutendste bürgerliche Denkmal der Barockzeit in Hohenstein-Ernstthal dar", so das Landesamt für Denkmalschutz. Das Haus sieht innen noch schlimmer aus als von außen. Eingestürzte Treppen, Dielen und Decken. Der quadratische Innenhof ist zugewuchert. Nur Details erinnern noch an die ruhmreichen Zeiten von einst. Gusseiserne Geländer zum Beispiel oder alte, aus dem 18. Jahrhundert erhalten gebliebene Türen. Nach der Wende ging das Haus vom VEB Gebäudewirtschaft an den Alteigentümer über. Seiher gab es mehrere Käufer - doch immer wieder ging das Haus zurück an die Stadt, weil die Käufer überfordert waren, die Stadt den Kauf an eine Investition geknüpft hatte. Jetzt bildet sich gerade ein Verein mit finanziell potenten Einwohnern, die einen möglichen neuen Investor unterstützen wollen.

Was passiert, wenn sich kein Käufer findet? Weber zuckt mit den Schultern: "Dann wird es verfallen, irgendwann einstürzen." Er zeigt auf die Risse an der Fassade. Bevor das Haus einstürzt, werden sich wohl Einbrecher das letzte Wertvolle herausgeholt haben. Zuletzt haben sie Türen ausgebaut und wertvolle Türbeschläge abmontiert - und mitgenommen. Ob das Haus noch zehn oder 20 Jahre steht, Weber weiß es nicht. "Manchmal geht es aber ganz schnell", sagt er.