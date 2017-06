Eine Sause für den Champion

erschienen am 16.06.2017



Hohenstein-Ernstthal. Mit einer Riesen-Torte hat die italienische Motorsport-Legende Giacomo Agostini (Dritter von li.) am Freitag seinen 75. Geburtstag in Hohenstein-Ernstthal gefeiert. Der 15-fache Motorrad-Weltmeister aus Bergamo nimmt am Wochenende an der Sachsenring Classic teil, dem Treffen ehemaliger Rennfahrer auf ihren heute historischen Maschinen. Agostini war während seiner Karriere auch auf dem Sachsenring Rennen gefahren. Mit ihm feierten Freddie Spencer, Carl Fogarty, Steve McLaughlin, Kevin Schwantz und Steve Baker (v. li.).

Die 75 Zentimeter hohe Torte überreichte ihm Sachsens ADAC-Sportvorstand Klaus Klötzner (re.) am Abend als Geschenk. Fast zehn Stunden hatte Bianca Barnofski daran gearbeitet. Die Konditorin der Stangengrüner Mühlenbäckerei Lengenfeld schichtete dazu vier Torten auf Platten übereinander.