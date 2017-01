"Ende als Chance für einen Neubeginn"

Peter Daetz über die Zukunft des Centrums in Lichtenstein und die Hoffnung auf ein Miteinander von Bürgern, Stadt und Stiftung

erschienen am 23.01.2017



Lichtenstein. Der Vertrag zwischen der Stadt und der Daetz-Stiftung zum Betrieb der Dauerausstellung "Welt der Völker", in der Holzbildhauerkunst aus fünf Kontinenten gezeigt wird, endet mit diesem Jahr. Bedeutet dies auch das Ende der Kultureinrichtung? Andreas Tröger hat darüber mit Peter Daetz gesprochen, dem Kuratoriumsvorsitzenden der Stiftung.

"Freie Presse": Herr Daetz, Sie waren bei der Stadtratssitzung im Dezember zu Gast, als die Kündigung des sogenannten Fortsetzungsvertrages mit ihrer Stiftung mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Haben Sie darüber nachgedacht, sich gegen diese Entscheidung zu wehren?

Peter Daetz: Natürlich schmerzt es, wenn man nach 19 Jahren guter Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Einsatz von großen privaten Mitteln jetzt mit so einem Entschluss konfrontiert wird. Aber ich verstehe, dass die Kommune in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Gegen den Beschluss des Stadtrates wird die Stiftung nicht juristisch vorgehen. Von gerichtlichen Auseinandersetzungen halte ich nichts.

Das klingt ein bisschen nach Resignation. Kapitulieren Sie vor den Problemen?

Ganz im Gegenteil: Ich sehe darin vielmehr die Chance für einen Neustart. Von vielen Seiten wird bedauert, dass durch die Kündigung die Ausstellungs-, Bildungs- und Veranstaltungsaktivitäten im Daetz-Centrum nicht mehr in dem bislang gewohnten Umfang fortgeführt werden sollen. Also müssen wir uns über eine neue Lösung Gedanken machen. Und genau das als eine Chance für die Zukunft betrachten.

Sie haben bereits Pläne?

Sagen wir, ich habe Ideen. Aber das können nur Anregungen sein. So könnte etwa ein Kultur- und Bildungszentrum mit vielen interessanten Aktivitäten entstehen. Aber noch mal: Ich bin niemand, der sagt: Ich mache jetzt mal einen Vorschlag. Meine Lebensphilosophie heißt: Versuche, Gemeinsamkeiten zu finden. Ob in Japan, dem Iran, in Malaysia oder Indonesien - in allen Ländern, wo ich insgesamt 17 Jahre lebte, habe ich auf dieser Basis gearbeitet. Das muss uns auch hier gelingen: eine verständnisvolle Kommunikation. Also lasst uns miteinander reden.

Miteinander? Sie meinen die Stiftung und die Stadt?

Sicher. Aber vor allem meine ich damit die Lichtensteiner Bürger. Zu der Frage, wie ein vielseitiges und attraktives Kultur- und Bildungszentrum aussehen könnte, würden wir gern die Bevölkerung fragen. Ich bin überzeugt: Wenn wir gemeinsam, also Einwohner, Stadt und Stiftung, ein Konzept finden, welches den Wünschen und Erwartungen der Lichtensteiner entspricht, hätten wir aus diesem bestehenden wunderbaren Komplex an der Schlossallee ein noch zukunftsorientierteres Projekt gestaltet. Hierbei müssen wir uns auch darauf konzentrieren, wie wir verschiedenartige Veranstaltungen für unsere Jugend anbieten können. Denn sie ist unsere Gesellschaft von morgen.

Die größte Krux in der Zusammenarbeit mit der Stiftung ist für die Stadt bekanntermaßen die Tatsache, jedes Jahr mehr als 200.000 Euro für den Unterhalt des Centrums beisteuern zu müssen. Versuche, die Kommune über Vertragsänderungen bei der Betreibung zu entlasten, sind laut Bürgermeister Thomas Nordheim ins Leere gegangen. Wollen Sie diesen Schauplatz noch einmal betreten?

Selbstverständlich stehen ich und meine Stiftung für solche Gespräche zur Verfügung. Also auch zu der Frage, wie können die Kosten für das Daetz-Centrum gesenkt, aber auch Einnahmen zur Deckung dieser Kosten erzielt werden. Hierzu liegen dem Bürgermeister bereits von unserer Seite pragmatische Vorschläge vor. Die können und sollen durch Anregungen aus der Bevölkerung erweitert werden. Man kann dazu Vorstellungen haben, Ideen entwickeln. Ich bin für alles aufgeschlossen. Aber es muss machbar sein. Lasst uns also gemeinsam diskutieren, gemeinsam nach Konzepten suchen. Nach dem Motto: Nur gemeinsam sind wir stark.

Sie suchen das Gespräch mit den Bürgern. Auf welche Weise?

Wir bieten zunächst drei Stiftungstage im Daetz-Centrum an. Los geht es bereits am 28. Januar von 10 bis 12 Uhr. Weitere folgen am 6. und am 7. Februar, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Dort wollen wir mit den Besuchern über unsere Ideen für die Zukunft des Centrums reden und auch über die bisherigen Stiftungsaktivitäten informieren. Ich vermute, viele Leute wissen gar nicht, was wir hier eigentlich machen. Und natürlich gibt es an diesen Tagen die Gelegenheit, mit mir persönlich zu sprechen.