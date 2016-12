Fall Redlich: Gemeinderat steht hinter seinem Bürgermeister

In den Rechtsstreitigkeiten, die der Gemeindechef von St. Egidien austrägt, hat er Rückendeckung bekommen. Sein Rat will sogar auf viel Geld verzichten, auch wenn das vermutlich gar nicht rechtens ist.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 06.12.2016



St Egidien. Der Bürgermeister von St. Egidien, Uwe Redlich (parteilos), schuldet seiner Gemeinde 180.000 Euro. Das zumindest ist die Rechtsauffassung der Kommunalaufsicht des Landratsamtes. Doch die Gemeinderäte stehen hinter ihm wie eine Eins.

Es geht um die Doppelfunktion, die Uwe Redlich einst als Bürgermeister und Leiter eines kommunalen Eigenbetriebes in St. Egidien innehatte. Die erste Zeit war das durchaus noch gesetzeskonform, bis eine Gesetzesänderung diese Personalunion untersagte. Mit dem Segen der Gemeinderäte behielt Redlich aber die beiden Ämter, obwohl ihn die Kommunalaufsicht zeitig auf einen möglichen Gesetzesverstoß hingewiesen hatte. Auch zwei Gerichte entschieden, dass der Bürgermeister die Doppelfunktion rechtswidrig ausübte. Da Redlich von seiner Gemeinde Geld für die Ausübung des Betriebsleiter-Postens kassierte, soll er es nun laut einem Bescheid der Kommunalaufsicht zurückzahlen. Es geht um ein beträchtliches Sümmchen: 180.000 Euro. Geld, das laut Landratsamt der eigenen Gemeinde zusteht. Doch die Gemeinderäte wollen es nicht. In einer offiziellen Erklärung stellen sie sich hinter ihren Bürgermeister. Herr Redlich habe sich nicht verzettelt und verzockt, wie in der "Freien Presse" dargestellt, Herr Redlich habe nur seinen Job gemacht, heißt es darin. Der Bürgermeister, so die Auffassung der drei Fraktionsvorsitzenden, hätte von dem Eigenbetrieb - der in Schieflage geraten war - Schaden in Größenordnung abgewendet. Gemeinderat Gerhard Sonntag (Die Grünen) gestern zur "Freien Presse": "Warum soll der Bürgermeister Geld an uns zurückzahlen? Er hat doch dafür viel geleistet. Ohne ihn wäre alles noch teurer geworden." Dann sagt er den entscheidenden Satz: "Wir wollen das Geld nicht zurück."

Nach Lage der Dinge kann sich die Gemeinde aber noch so sehr sträuben - sie wird den Betrag nehmen müssen. Ilona Schilk, Sprecherin des Landratsamtes, gestern: "Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises hat gemäß sächsischer Gemeindeordnung die Ansprüche der Gemeinde St. Egidien in Höhe von rund 180.000 Euro gegenüber ihrem Bürgermeister geltend gemacht. Gegen diesen Bescheid wehrt sich der Bürgermeister." Uwe Redlich hat gegen den Bescheid des Landratsamtes geklagt. Der Witz: Weil das Landratsamt in dieser Sache formell die Interessen der Gemeinde vertritt, verklagt Redlich quasi sein eigenes Rathaus. Das Landratsamt hat vor Gericht inzwischen die Klage des Bürgermeisters erwidert. Uwe Redlich war gestern für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.