Finden Sie die Unterschiede: Wie hat sich die Stadt verändert?

Im Dienstzimmer von Hohenstein-Ernstthals OB Kluge hängt ein Gemälde aus dem Jahre 1902. Es zeigt interessante Details, was am Rathaus und auf dem Markt alles anders geworden ist.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 14.01.2017



Hohenstein-Ernstthal. Vermutlich waren die Einzelhändler vor 115 Jahren härter im Nehmen als heute. Im kalten Winter 1902 standen sie mit ihren Buden dicht gedrängt auf dem Altmarkt von Hohenstein-Ernstthal. Doppel so viele wie heute. Am vergangenen Mittwoch zum Beispiel war der Wochenmarkt wesentlich spärlicher belegt.

Im Dienstzimmer von Oberbürgermeister Lars Kluge (CDU) hängt ein schönes, 115 Jahre altes Gemälde des Glauchauer Künstlers Robert Paul Geißler (1874 bis 1954): das Rathaus von Hohenstein und der Altmarkt mit den vielen Händlern, schneebedeckt. Zum Vergleich dazu hat Fotoreporter Andreas Kretschel am Mittwoch fast aus der gleichen Perspektive ein Bild geschossen. Es gibt interessante Unterschiede. Fallen Ihnen welche auf?

1902 befanden sich am Erdgeschoss des Rathauses noch die sogenannten Fleischbänke. Der Begriff Erdgeschoss ist hier nicht ganz exakt, weil es sich damals bei ihm um den Keller handelte. Der Eingang ins Rathaus führte Anfang des 20. Jahrhunderts über eine Treppe dorthin, wo heute die Fenster des ersten Stockes sind.

Die Fleischbänke waren übrigens fest installierte Läden, in denen Händler ihre Waren anboten. Und wo kommt dieser putzige Name her? "Die Fleischerinnung hat damals die Läden vermietet", klärt Bauamtsleiter Ulrich Weber auf, der sich intensiv mit der Geschichte von Rathaus und Altmarkt befasst hat. Heute ist der Haupteingang also dort, wo früher Keller und Fleischbänke waren.

1902 war an der Rathausfassade noch die Aufschrift "Ratskeller" zu lesen. Im heutigen ersten Stock wurde einst fleißig gebechert. Doch die Einwohnerzahl wuchs, damit auch die Zahl der Stadtangestellten. Amtsleiter Weber: "1912 wurde der Ratskeller dicht gemacht, sozusagen ersatzlos gestrichen, die Kämmerei kam hinein." Heute hat OB Kluge sein Dienstzimmer in der ehemaligen Gaststube. Wenn Sie genau hinsehen: Auch die Anordnung der Fenster ist heute nach einem komplexen Umbau noch vor dem Ersten Weltkrieg wesentlich anders als vor 115 Jahren. Und der Markt war damals noch nicht gepflastert. Wenn es in Strömen regnete, verwandelte er sich in eine Wüste aus Schlamm und Geröll.

Fällt Ihnen noch etwas auf? Auf dem Gemälde sehen Sie links eine Stele. Auf ihr befand sich die Büste von Kaiser Wilhelm. Die ist längst weg. Dafür gibt es heute ein paar Meter entfernt die Kalte Hedwig.