Handwerk mit goldenem Siegel

Seit 1998 hat in Sachsen rund ein Drittel der Bäckereien aufgegeben. Für den Wüstenbrander Meister Jens Ottenberg kein Grund zur Panik. Sein Handwerk stirbt nicht aus, ist er sicher. Seine Überzeugung: Qualität wird wertgeschätzt.

Von Andreas Tröger

erschienen am 24.10.2016



Wüstenbrand. Jens Ottenberg hat goldene Hände. Wie sonst wäre es zu erklären, dass drei Erzeugnisse aus seiner Backstube in der Bäckerei Polster im Hohenstein-Ernstthaler Ortsteil Wüstenbrand seit Kurzem ein goldenes Siegel tragen. Eine "Auszeichnung für hervorragende Backleistung". Damit hat das Institut für Qualitätssicherung von Backwaren in der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim (Baden-Württemberg) den 48-jährigen Meister geehrt. Für Roggenmischbrot, Roggenbrötchen und Kraftmabrot.

Eine Gold-Auszeichnung gibt es nicht von ungefähr. Immerhin müssen "goldgesiegelte" Backwaren zuvor dreimal in Folge das Prädikat "sehr gut" erhalten haben. Und zwar bei den sogenannten Brotprüfungen der Bäckerinnungen. Das macht sie umso mehr zu einem Aushängeschild für handwerkliche Qualitätsarbeit.

Diese Tests sind freiwillig, werden einmal im Jahr organisiert. "Ich mache von Anfang an mit, das sind schon einige Jahre", sagt Ottenberg. Warum? Da muss der Meister nicht lange überlegen. "Da geht's um Qualität, um die Gewissheit, mit seinen Produkten bei den Kunden richtig zu liegen." Vielleicht finde man sich selbst ja ganz toll in seiner Arbeit. "Aber ich will wissen, ob andere das auch so sehen", so Jens Ottenberg. Und wenn ein Prädikat mal nicht so glänzend ausfällt, dann geben die Prüfer - das sind vom Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks bestellte Meister - eben Hinweise, was man besser machen muss. Ottenberg: "Dann kennt jeder Bäcker die Stellschrauben für mehr Qualität, an denen er drehen muss."

Nicht jeder seiner Kollegen denkt so, weiß er. Manche würden nicht mehr an den Prüfungen teilnehmen, weil sie sich bei den Prädikatisierungen vor schlechten Ergebnissen fürchten. Die wären eben auch nicht bereit, irgendwas zu ändern.

Sind die Gold-Siegel in den Backstuben so etwas wie die Türöffner in künftig wieder bessere Handwerkszeiten? Schwer zu sagen, überlegt Ottenberg. Es sei schwierig, zu analysieren, inwieweit Kunden auf die Prädikats- und Gold-Urkunden im Laden reagieren. Aber er sei sicher: Es werden zunehmend regional und traditionell hergestellte Waren gekauft. "Es ist unsere Hoffnung, dass das wieder wertgeschätzt wird." Ein bisschen Widerspruch regt sich da von Ernst Polster. Vom heute 75-jährigen Schwiegervater hat Ottenberg die inzwischen 116 Jahre bestehende Bäckerei übernommen, gemeinsam mit Schwager Michael Voitel. "Es gibt wenige, die Handwerksqualität achten", sagt Polster. "Es werden aber wieder mehr", entgegnet Ottenberg. Er habe jedenfalls keine Zukunftsangst. "Ich kann noch schlafen."

Schlafen? Das geht etwa dreieinhalb Stunden ab Mittag und dann wieder ab neun, halb zehn abends. 1 Uhr nachts ist es mit dem Schlaf vorbei. Klar, kein attraktiver Tagesablauf. Was die Suche nach Bäckernachwuchs nicht einfach macht. "Ich hatte mal einen Meister, der ist in die Industrie abgewandert", erzählt Ottenberg. Bessere Arbeitszeiten, bessere Löhne. Mittlerweile arbeiten bei ihm zwei Meister, sechs Gesellinnen und ein Geselle in der Backstube, verarbeiten pro Woche 2,5 Tonnen Weizen und 1 Tonne Roggenmehl für Backwaren, die in neun Filialen verkauft werden. Darunter auch jene mit dem Goldsiegel. "Vielleicht überzeugt das ja manchen, Brot mal nicht im Supermarkt zu kaufen", hofft der Meister.