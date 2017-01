Historische Straßenbahn unter Schneemassen begraben

Der letzte noch erhalten gebliebene Waggon der legendären Überlandbahn von Hohenstein-Ernstthal nach Oelsnitz ist in einem Zelt am Bergbaumuseum untergebracht. Doch die Unterkunft hat ihre Tücken.

Von Erik Kiwitter

erschienen am 24.01.2017



Hohenstein-Ernstthal/Oelsnitz. Der Waggon ist ein Schatz. Für Historiker unbezahlbar. Der letzte noch erhaltene Wagen der legendären Überlandbahn Hohenstein-Ernstthal-Oelsnitz steht in einem riesigen Zelt am Bergbaumuseum in Neuoelsnitz, wartet auf seine Restaurierung, die schätzungsweise 100.000 Euro kosten soll. Jetzt haben die enormen Schneemassen das Dach des Zeltes nach unten gedrückt - und den historischen Waggon aus dem Jahre 1928 unter sich begraben.

"Das hat uns eiskalt erwischt", sagte gestern Museumsleiter Jan Färber zur "Freien Presse". Am Morgen hatten Mitarbeiter des Museums das Malheur entdeckt. Die Zeltstangen der linken Seite waren zusammengebrochen. Die Last der Schneemassen hatte sich als zu schwer erwiesen. Färber: "Wir haben das Zelt, das quasi nur noch zur Hälfte steht, abgesperrt. Es kommt keiner mehr heran." Auf den ersten Blick habe der Waggon den Einsturz zwar gut überstanden. Aber man werde ihn genau unter die Lupe nehmen müssen.

Der historische Straßenbahn-Waggon hat eine spannende Geschichte. Er stammt von der Überlandbahn, die von 1913 bis 1960 zwischen Hohenstein-Ernstthal und Oelsnitz pendelte, auch viele Bergleute hin und zurück transportierte. Die Trasse zwischen den beiden Städten war 11,35 Kilometer lang und durchweg eingleisig. Zeitweise beförderte die Straßenbahn über zwei Millionen Menschen im Jahr. Irgendwann wurde der Waggon, der heute in Oelsnitz steht, ausrangiert ...

Die Spur verlor sich. Irgendwann entdeckten ihn Straßenbahnfreunde in Görlitz in einem Garten - einbetoniert und zu einer Laube umfunktioniert. Sie informierten das Bergbaumuseum in Oelsnitz. Der Besitzer des Waggons war kooperativ. In einer spektakulären Aktion holte das Museum gemeinsam mit dem MDR-Fernsehen ("Mach dich ran") im Oktober 2014 das Relikt früherer Zeiten nach Oelsnitz zurück. Es wurde in dem großen Zelt am Bergbaumuseum untergebracht. "Es hat einen riesigen ideellen Wert für die Region", begründet Museumsleiter Färber den hohen Einsatz für den Wagen.

Jetzt hofft Färber, dass das seltene Zeitzeugnis die Schneemassen tatsächlich schadlos überstanden hat. Immerhin hat nach den vielen Jahren auf den Schienen und als Gartenlaube der Zahn der Zeit an ihm genagt. Eigentlich sollte der Wagen in diesem Jahr endlich restauriert werden. Aber noch fehlt das Geld. Das Bergbaumuseum sucht noch Spender und Sponsoren. Nach der Restaurierung soll der Straßenbahn-Wagen in die Ausstellung integriert werden. "Jetzt werden wir aber erst einmal warten, bis der Schnee getaut ist. Vorher bekommen wir die Plane nicht hoch."