Hunde vor ihren Besitzern gerettet

Im laufenden Jahr musste das Veterinäramt schon sechs unterernährte und verwahrloste Vierbeiner in das Tierheim Langenberg einliefern. Warum behandeln einige Halter ihre Tiere so schlecht?

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 19.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Zu kleine Zwinger, zu wenig Wasser, keine medizinische Versorgung: Den beiden Labradoren ging es bei ihrem Herrchen immer schlechter, die Tiere verwahrlosten immer mehr. Das Veterinäramt des Landrates hat sie schließlich ins Tierheim nach Langenberg eingeliefert. "Die beiden waren total unterernährt", sagt Tierheimleiterin Jana Berger. Ein Nachbar des ehemaligen Besitzers hatte dem Veterinäramt in Zwickau einen Hinweis auf den schlechten Zustand der Tiere gegeben. "Inzwischen sind die beiden zum Glück wohlauf und konnten an neue Besitzer vermittelt werden", sagt Berger.

Der Fall liegt zwar schon ein halbes Jahr zurück, aber Fälle von schlechter Tierhaltung kommen immer wieder vor: Aus Glauchau und Hohenstein sind beim Kreis seit Jahresbeginn sechs Anzeigen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eingegangen. Wegen falscher Fütterung, schlechter Pflege, fehlender tierärztlicher Versorgung oder wegen Zufügen von Schmerzen - meistens waren Hunde betroffen.

Tierheimleiterin Jana Berger vermutet, dass das Problem in Wahrheit größer ist, als die Zahlen des Landratsamtes vermuten lassen. "Anzeigen kann man nur stellen, wenn man seinen Namen hinterlässt. Hilfsbemühungen scheitern aber oft, weil die Leute keinen Zoff in der Nachbarschaft wollen." Nur: Ohne Anzeige kann das Amt keine Bußgelder, Auflagen oder Tierhaltungsverbote verhängen, geschweige denn den Tieren helfen.

Aber wie kommt es, dass einige Menschen ihre Haustiere so schlecht behandeln? Jana Berger meint, dass nicht immer eine Absicht dahinter steckt. Einige Halter würden sich vorher schlecht informieren und die Kosten unterschätzen, die durch Haustiere anfallen. "Wir hatten schon Fälle, da haben die Besitzer wenig Geld gehabt und konnten die Operation für ihren Hund oder ihre Katze nicht bezahlen." Andere schafften sich Haustiere mit verkehrten Erwartungen an und seien hinterher von den Tieren genervt.