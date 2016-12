Illegal entsorgter Hausmüll verstopft öffentliche Papierkörbe

Jeden Freitag ist in der Stadt Hohenstein-Ernstthal Großreinemachen angesagt. Da geht nicht alles mit rechten Dingen zu.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 10.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Jeden Freitagmorgen wird der Kleinlaster des Bauhofes für das Leeren der öffentlichen Papierkörbe umgerüstet. "Rund eine halbe Tonne Müll fällt auf der Freitagsrunde an", sagt Bauhofleiter Manfred Dietz. Zwei Mitarbeiter des Bauhofes haben eine halben Tag lang zu tun, um 220 Papierkörbe, davon 170 in der Karl-May-Stadt und 50 in Wüstenbrand, zu leeren und deren Umfeld zu reinigen. Ebenso fünf Hundetoiletten.

Oft quellen die Papierkörbe förmlich über. Doch was die Bauhofleute dort finden, riecht im doppelten Sinne verdächtig nach illegal entsorgtem Hausmüll: Ketchup-Plasteflachen, Getränke-Tetrapacks, verknotete Beutel mit Küchenabfällen, Restmüll - vermutlich entsorgt in Nacht-und-Nebel-Aktionen. Der Verdacht liegt nahe, dass die Übeltäter Gebühren sparen wollen. Aus Sicht des Ordnungsamtes der Stadt ein klarer Verstoß gegen die Abfallsatzung des Landkreises und gegen Paragraf 6 der Polizeiverordnung der Karl-May-Stadt. Der untersagt das Entsorgen von Hausmüll, Altpapier und Glas in öffentliche Abfallbehälter. Vorgesehen sind die Papierkörbe nur für "unterwegs anfallenden Kleinmüll". Wer sich nicht daran hält, den könnte die Stadt wegen einer Ordnungswidrigkeit zur Kasse bitten - zwischen 5 und 1000 Euro sind möglich. Bisher hat es die Stadt bei Verwarnungen belassen.

"Das Hausmüllproblem belastet uns aber nicht so sehr wie Grünschnitt, Autoreifen oder komplette Räder, die in die Landschaft entsorgt werden", sagt Dietz. Abgeben im Wertstoffhof kostet Geld. Fast wöchentlich entdecken die Bauhofleute illegale Deponien. Dietz: "Und wo einmal was liegt, gesellt sich schnell mal was hinzu." Sorgen bereiten der Stadtverwaltung zunehmend dubiose Sammler, die sich per Werbezettel im Briefkasten ankündigen. Oft handelt es sich dabei um Tschechen oder Polen, die für die Sammlung keine Genehmigung haben. Die Leute stellen dann auch Fernseher, Geräte und Schrott auf die Straße. Die Sammler picken sich dann oft nur die Rosinen heraus, zum Beispiel Kupferrohr oder elektronische Geräte, die den Anschein der Funktionstüchtigkeit erwecken, den Rest lassen sie zurück. Davon kann Urte Reichel vom Ordnungsamt ein Lied singen: "Wir müssen dann die Grundeigentümer auffordern, alles zu beräumen. Auf städtischem Gelände muss wieder der Bauhof ran."

Das Kuriosum erleben die Bauhofleute aber immer montags beim Müll aufsammeln in der Innenstadt. Dort treibt ein Reißteufel sein Unwesen. Unzählige Schnipsel von zerrissenen Zeitungen und Werbung verteilen sich, vom Winde verweht, im Bereich Bahnhofstraße, Weinkellerstraße und auf den Hauptplätzen. "Den möchte ich gern einmal kennen lernen und fragen, was er sich dabei denkt", sagt der Bauhofchef.