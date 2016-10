Mineralbad legt SchÃ¶nburger Farben an

Mineralbad legt Schönburger Farben an

Mit der Entdeckung der Quelle vor 300 Jahren fing alles an. Jetzt soll das ehemalige Mineralbad ein Stück vom Glanz der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückbekommen.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 14.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Eine alte Postkarte des Hohenstein-Ernstthaler Verlages der Kunstanstalt Wilhelm Ackermannn & Co. aus dem Jahr 1904 ist für Bernd Kühnert von unschätzbarem Wert.

Interessant für ihn ist nicht, dass da ein gewisser Paul seine geliebte Martha in altdeutscher Schrift herzlich grüßt und seine Heimkehr mit dem 4.47-Uhr-Zug ankündigt. Sondern: Der umtriebige Senior, der das "Mineralbad Oberwaldschänke" aus dem Dornröschenschlaf erweckt hat, findet auf der Postkarte die einstigen Fassadenfarben des Mineralbades. Er möchte dem einstigen Kurbad-Terrain ein Stück von seinem Glanz zurückgeben, den es vor dem Ersten Weltkrieg hatte. Kühnert kann sich anhand der Postkarte gut vorstellen, wie einst hochherrschaftliche Gäste und einfache Bürger auf den Wegen der gepflegten Parkanlage flanierten und das Wasser der Quelle für ihre Gesundheit zu nutzen wussten.

Mit seinen Söhnen Jean und Marko hat er eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Das Trio investiert seitdem viel Geld und Eigenleistung, um das Gelände wieder in eine ähnliche Oase wie vor mehr als 100 Jahren zu verwandeln. Nach der Sanierung der Zufahrtsstraße und dem Entschlämmen der beiden Teiche wollen sie nun das Haus des ehemaligen Restaurants wieder in den Originalfarben aus der Zeit der Schönburger erstrahlen lassen. "Der helle Farbton ist Eibe, der rote Hagebutte", erklärt Bernd Kühnert. Rund 2000 Quadratmeter Fassade sind zu streichen. 20 Eimer mit je 15 Liter Farbe haben die Kühnerts schon verstrichen. Vieles geschieht hier in Eigenleistung. "Figurprobleme habe ich derzeit nicht", sagt Bernd Kühnert, der selbst mit auf dem Gerüst herumwuselt. Neben der Fassade werden auch die Dachkästen saniert und der Sockel des Hauses. "Für letzteren haben wir auch ein paar Fördermittel bekommen", sagt Kühnert. Insgesamt investieren die drei Männer rund 30.000 Euro in das Vorhaben. Ein bisschen stolz ist der Senior inzwischen auf das Geschaffene. Im Haus vermietet die GbR nicht nur Veranstaltungsräume. Auch Sohn Marko hat hier den Firmensitz seiner Baumschule, die 2017 ihr Jubiläum "50 Jahre" begeht.

Zusehends verwandelt sich das ehemalige Mineralbad in ein Schmuckstück. Eines bedauert Kühnert aber: "Wir sind uns noch nicht hundertprozentig sicher, wo sich tatsächlich die alte Quelle befand. Deren Geschichte ist eng mit der Herrschaft der Schönburger verknüpft. 1766 legten August Gotthilf Rudolph und Christian Marburg die Quelle frei. 1785 ließen die Herren von Schönburg den Brunnen einfassen. Die Blütezeit des Mineralbades fällt in die Kaiserzeit. Die Straße, die von Hohenstein-Ernstthal dorthin führt, heißt noch heute im Volksmund Badberg.