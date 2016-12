Neue Erfindung: Textilfirma entwickelt die intelligente Socke

Eine Handvoll Mitarbeiter einer Traditionsfirma aus Hohenstein-Ernsthal tüftelt an den Strümpfen der Zukunft. Sie sollen mit Menschen kommunizieren.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 17.12.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die Sensoren sind praktisch unsichtbar. Aber wenn man die neue Sockeneinlage in die Hand nimmt und an den richtigen Stellen drückt, merkt man acht hauchdünne Plättchen, verteilt von der Ferse bis zu den Zehen. Sie messen, wie sich das Körpergewicht beim Gehen auf den Fuß verteilt.

Das Textilwerk Lindner aus Hohenstein-Ernstthal hat eine intelligente Socke entwickelt. Sie zeichnet auf, wie die Nutzer der Socke ihre Beine belasten - und wann sie Pause machen sollen! Vermutlich im kommenden Jahr soll die Socke auf den Markt kommen.

Die von den Sensoren gelieferten Daten sollen von einer Smartphone-App analysiert werden können. Die Nutzer sind somit in der Lage, einer falschen oder zu großen Belastung vorzubeugen. "Das ist nützlich für Sportler, die zum Beispiel ihre Lauftechnik verbessern wollen. Aber die Strümpfe können auch zu medizinischen Zwecken verwendet werden", erklärt Thomas Lindner. Seit 2008 ist er Geschäftsführer der Textilfirma Lindner in Hohenstein-Ernstthal. Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen sein 125-jähriges Bestehen.

Neben Strumpf-Mode produzieren die 55 Mitarbeiter der Firma auf der Goldbachstraße auch Sportartikel. Socken für Läufer, Radfahrer und Skiprofis. Auch medizinische Textilien hat die Firma im Angebot. Zum Beispiel Anti-Zecken-Socken, die an Kellner in Biergärten verkauft werden, an Wald- und an Bauarbeiter. Neulich hat die Firma eine halbe Million Euro in zehn neue Strickmaschinen investiert - insgesamt stehen jetzt 80 Maschinen in der Halle. Jede davon kann 60 Paar Herrensocken in acht Stunden fertigen -nach Mustern, die die Mitarbeiter an Computern programmieren. Pro Tag entstehen im Schichtbetrieb bis zu 14.400 Paar Socken, die über den Onlineshop praktisch in der ganzen Welt erhältlich sind. Gut jedes zehnte Paar wird über die Internetseite der Firma verkauft - die Retourquote ist laut Thomas Lindner gleich Null, weil sich die Größe für die Kunden gut abschätzen lasse. Die intelligente Sockeneinlage wird von Lindner-Mitarbeitern gemeinsam mit einer Forschergruppe der TU Chemnitz entwickelt. Die Universität entwickelt das Programm für die Auswertung der Daten. Die Socke habe großes Interesse auf einer Fachmesse in Leipzig geweckt, sagt der Geschäftsführer - unter anderem, weil sie in der Schmerz- und Unfalltherapie zum Einsatz kommen könnte. "Wenn Sie etwa einen Bänderriss auskurieren, dann kommt es bei der Therapie auf eine richtige Belastung des Beins an", sagt Lindner. Die Sensoren messen die Druckbelastung, und der kleine Chip sendet diese Daten kabellos auf das Handy. Eine App meldet sich, wenn eine Ruhephase eingelegt werden soll, oder das Bein anders belastet werden muss. Im kommenden Jahr ist es soweit, sagt Lindner: "Dann sollen die Socken den Markt erobern."