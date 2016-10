Trauerspiel um altes Bad: Nur vage Hoffnung auf Neubeginn

Öffentliches Plansch- und Schwimmvergnügen hat sich für die Stadt seit 14 Jahren erledigt. Doch die Bürger wollen sich mit dieser Trockenzeit nicht abfinden.

Von Andreas Tröger

erschienen am 19.10.2016



Lichtenstein. Manfred Geyer muss es geahnt haben: Als Callnberger Bürgermeister Max Prahtel hatte er beim jüngsten Stadtrundgang des Lichtensteiner Geschichtsvereins den mehr als 60 Gästen von der früheren Badelust in der Stadt erzählt. Von der 1887 rund um die Zill-Insel im Stadtpark eröffneten Badeanstalt, die 1907 durch einen großen Neubau mit Betonbecken und ab 1927 durch ein modernes Sommerbad unweit der heutigen Schneller-Siedlung ersetzt wurde. Bis 2002 konnten die Lichtensteiner dort den Badefreuden frönen. Dann setzte das Landratsamt ein Ende. Wegen gesundheitlicher Bedenken aufgrund der schlechten Wasserqualität. Pläne, das Freibad wieder zu öffnen, hat es seitdem viele gegeben. Indes: Passiert ist nichts. "Heute sieht's dort aus wie im Urwald", sagt Manfred Geyer. Er finde es schade, dass es kein Bad mehr in Lichtenstein gibt.

Mit dieser Meinung ist der 79-Jährige nicht allein. Bei einer Leserbefragung zur Lebensqualität rund um den Auersberg haben immerhin 71 Prozent der Teilnehmer die Frage "Wäre für Sie ein Freibad/Hallenbad in Lichtenstein wichtig?" mit Ja beantwortet. Das darf gewissermaßen als ein Fingerzeig in Richtung Rathaus verstanden werden, dieses Thema nicht völlig von der Tagesordnung zu streichen.

Das zumindest haben die Bürgervertreter im Stadtrat nicht vor. Auch wenn an eine schnelle Lösung nicht zu denken ist. Und an ein Hallenbad gleich gar nicht. "Das ist nicht zu bezahlen", sagt etwa Jürgen Hofmann (SPD). Aber ein Freibad müsse auf jeden Fall her. "In welcher Form auch immer." Ähnlich sehen das Kollegen aus anderen Fraktionen. "Ich bin dafür, dass wir uns umschauen, welche Möglichkeiten es gibt", sagt Ute Hoch, die Frontfrau bei den Linken. In dieses Horn stößt auch Lothar Bieling, der CDU-Fraktionschef. "Wir sollten nicht aufgeben", betont er. Allerdings sehe er einen Badbau eher als langfristiges Ziel und verweist dabei auf die finanzielle Situation der Stadt. Die müsse sich erst stabilisieren. Anders sei eine solche Investition nicht zu stemmen.

Auch für Bürgermeister Thomas Nordheim (Freie Wähler) bleibt das Vorhaben auf der Agenda. Bereits im vorigen Jahr hatte er angekündigt, das Projekt Naturbadeteich im einstigen Freibadgelände angehen zu wollen. Die Idee: Ein solches Gewässer könnte als sogenannte Straßenbau-Ausgleichsmaßnahme angelegt werden. Bedeutet: Unternehmen sind zu einer solchen verpflichtet, wenn anderswo Flächen versiegelt werden. Für die Stadt wäre das kostenfrei. Doch der Plan hat einen Pferdefuß: Die Beseitigung der Betonreste wäre zwar eine Renaturierungsvariante. Und vielleicht auch ein Tümpel dazu. Aber ein Badeteich muss das Wasser halten. Heißt: Boden wird versiegelt werden müssen. Was den Öko-Effekt mindert. Dafür sei kein Unternehmen zu begeistern. Man müsse deshalb für den Teich nach einer zweiten Finanzquelle suchen. "Aber das wird nicht ohne städtischen Anteil gehen", sagt der Bürgermeister. Das Projekt liege deshalb auf Eis. "Aber es ist nicht gänzlich aufgegeben", so Nordheim.