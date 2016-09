Umleitung ist viermal so lang

Autofahrer kehren vor der Vollsperrscheibe an der B 173 am Abzweig Gersdorf entnervt um. Die Bundesstraße ist gesperrt. "Freie Presse" hat die offizielle Umleitung nach Lichtenstein getestet.

Von Hans-Peter Kuppe

erschienen am 21.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die Vollsperrscheibe auf der B 173 Richtung Lichtenstein macht eine klare Ansage: Hier am Abzweig zur Gersdorfer Hauptstraße ist Schluss. Auf dem Straßenteilstück bis zum Abzweig Miniwelt geht bis 28. Oktober verkehrsmäßig nichts. Das Straßenbauamt lässt die Fahrbahn erneuern.

Immer wieder biegen Autofahrer, die Lichtenstein oder Zwickau als Ziel haben, vor der Vollsperrscheibe nach Gersdorf ab, wenden und nehmen die Umleitung über die B 180. Noch zerknirschter kommen jene aus Gersdorf zurück, die den Versuch unternahmen, alternativ Lichtenstein über den Gersdorfer Hofgraben und Hohndorf anzusteuern. Die haben nur Zeit und Kraftstoff verschwendet. Denn am Ende des Hofgrabens ist Feierabend. Die Kreuzung in der Ortslage Hohndorf ist weggebaggert: Vollsperrung. Und der Schleichweg vom Hofgraben über die Garnstraße nützt auch nichts, der Landwirtschaftsweg endet im Sperrbereich der B 173.

Diesmal nützen weder Navi noch Intuition etwas. Wer von Hohenstein-Ernstthal nach Lichtenstein fährt, schafft die 4,2 Kilometer zwischen Einmündung Hauptstraße Gersdorf und B 173-Abzweig Miniwelt normalerweise locker in 7 Minuten. Die offizielle Umleitung wirft jeden Zeitplan über den Haufen. Sie soll 12 Minuten mehr erfordern. Zumindest der Routenplaner von Google Maps meint das. Er gibt sich optimistisch: 15,8 Kilometer, 19 Minuten Fahrzeit.

Das heißt: Einreihen in den Verkehr, der sich auf der B 180 aus Richtung Lugau und Oberlungwitz sammelt und in Richtung A4 rollt. Nach den Ampeln an Hirschbrücke und Goldbachstraße geht es flott voran. Seit mehreren Monaten ist am Blitzer an der Besico-Tribüne Tempo 70 erlaubt. Ungehindert geht es hinauf zum heiteren Blick und bis zu den Ampeln an der A 4. Dort wird klar: Auch Kuhschnappel ist gesperrt. So führt die offizielle Umleitung vor der Autobahn links ab über die Achatstraße zur Platanenstraße durchs Gewerbegebiet am Auersberg. Um die Mittagszeit gibt es kein erhöhtes Verkehrsaufkommen. Keine Erntemaschine bremst diesmal den Verkehrsfluss. Nur ein tschechischer Laster ist unterwegs, der es offenbar eilig hat. An der Ampel teilt sich jetzt der Verkehr. Die Zwickauer biegen rechts ab, links geht es Richtung Miniwelt-Abzweig zügig über die Rüsdorfer Brücke. Google Maps hat nicht gelogen: 19 Minuten, 16 Kilometer - trotz der acht Ampeln, von denen unterwegs fünf gerade Rot zeigen.

Eine Alternative haben Autofahrer trotzdem: Wer gleich nach dem Abzweig Goldbachstraße nach links Richtung Hermsdorf abbiegt, macht Strecke, aber wenig Zeit gut. Hier gilt hauptsächlich Tempo 50. Die Sanierung der B 173 ist nicht die einzige Umleitung der Region, die Autofahrern Zeit kostet. Wer von Hohenstein-Ernstthal nach Stollberg will, wird in Lugau ausgebremst. Die Erneuerung der Fahrbahnoberfläche an der A 4-Auffahrt in Wüstenbrand sorgt in Spitzenzeiten für langes Warten an der Ampel. In Gersdorf bremst die Brückenbaustelle am Netto-Markt den Verkehr aus. Vor allem eines brauchen Autofahrer jetzt: Geduld, Zeit und eine perfekte Tourenplanung.

www.hohenstein-ernstthal.de/php/strassensperrungen.php