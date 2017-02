Unterrichtsausfall wird immer schlimmer

An der Sachsenringoberschule in Hohenstein-Ernstthal sind im Moment elf der rund 30 Lehrer krank. Das Schulamt spricht vom "größten Sorgenkind", die Schüler sehen langsam schwarz.

Von Pamela Geissler

erschienen am 07.02.2017



Hohenstein-Ernstthal. Die Sachsenringoberschule in Hohenstein-Ernstthal bekam vergangenes Jahr den Architekturpreis für ihren modernen Neubau. Doch was nützt ein tolles Schulgebäude, wenn dort kein Unterricht stattfinden kann?

Schülerinnen und Schüler beklagen jetzt den akuten Lehrermangel und den damit verbundenen Unterrichtsausfall in ihrer Einrichtung. Die Siebtklässler mussten Ende vergangener Woche einen Tag zu Hause bleiben. Auch die Achtklässler bekamen einen Tag frei, wurden beauftragt, ihre Schulaufgaben zu Hause zu lösen. "So gut wie jeder der 400 Schüler ist davon betroffen", sagt der stellvertretende Schülersprecher Bruno Schönfeld. "Es nervt!", sagt die Siebtklässlerin Lena Sue Weinhold. In der siebten Klasse würden Themen behandelt, die für die Abschlussprüfung in der zehnten Klasse wichtig seien.

Bereits im September hatten die Mädchen und Jungen an ihrer Schule eine große Protestaktion durchgeführt: Sie stellten auf dem Schulhof ein überdimensionales trauriges Smiley nach, mit dem sie auf den Lehrermangel aufmerksam machten. Doch seither hat sich offenbar nichts an der Situation geändert. An der Schule mangelt es weiter an Lehrern. Zum einen ist die Personaldecke ohnehin sehr dünn. Zum anderen wird die Situation durch lang-

zeiterkrankte Lehrer verschärft. Von den rund 30 Lehrern sind im Moment elf krank. Vor allem der Biologieunterricht ist davon betroffen. Die Siebt- bis Neuntklässler haben derzeit gar keinen Biologieunterricht. Auch wurden die Physik-, Deutsch- und Sportstunden reduziert. Zu Beginn des Schuljahres hatten sie in der Woche zwei Physikstunden, derzeit nur noch eine. Der Sportunterricht verkürzte sich von drei Stunden auf zwei in der Woche. Deshalb erhalten die Siebtklässler immer wieder neue Stundenpläne - stets mit weniger Unterrichtsstunden. Die Schüler sind verärgert und sehen den Abschlussprüfungen mit einem mulmigen Gefühl entgegen.

Den Lehrern der Oberschule geben sie keine Schuld. "Wir möchten viel mehr an der Bildungspolitik Kritik üben", da sind sich die Schüler einig. Arndt Schubert von der sächsischen Bildungsagentur in Zwickau räumt ein: "Die Oberschule in Hohenstein-Ernstthal ist unser größtes Sorgenkind." Zur allgemeinen Situation im Bildungswesen im Freistaat Sachsen sagt er: Was in den vergangenen zehn Jahren bei der Ausbildung von Lehrern versäumt worden sei, könne in den nächsten Jahren nicht aufgeholt werden. Er kündigt ein Gespräch zwischen der sächsischen Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU), dem CDU-Landtagsabgeordneten Jan Hippold, dem Leiter der Regionalstelle der sächsischen Bildungsagentur, Hagen Kettner, und der Schulleitung des Lessinggymnasiums an, das Lehrer an die Sachsenringoberschule abstellen soll. Das Gespräch soll bereits morgen stattfinden.

Doch wie geht es jetzt an der Sachsenringoberschule weiter? Der stellvertretende Direktor Matthias Freiesleben macht Hoffnung: "Im zweiten Halbjahr wird sich die Situation entspannen", sagt er. So soll es nach den Winterferien eine Vertretung für das Fach Biologie geben. Auch kurzfristig erkrankte Lehrer wären dann wieder im Dienst.