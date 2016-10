Warum steht dieser Mann auf dem Klo?

In St. Egidien produziert die Sanitärtechnik-Firma Geberit WC-Halterungen, die 400 Kilo tragen sollen. Zu Toiletten pflegt der Geschäftsführer ein besonderes Verhältnis.

Von Roberto Jurkschat

erschienen am 14.10.2016



St Egidien. Thomas Schweikart geht gerne auf die Toilette. "Wenn ich bei Bekannten oder in Restaurants bin, muss ich aufs WC gehen", verrät der Geschäftsführer des Sanitärtechnik-Herstellers Geberit in St. Egidien. "Ich muss wissen, welche Technik die Leute im Bad haben."

Thomas Schweikart ist Geschäftsführer einer Firma, die er seit 16 Jahren nach vorne bringt. 360 Mitarbeiter arbeiten derzeit am Standort, so viele wie nie zuvor.

"Nächstes Jahr werden es wieder 20 Leute mehr", sagt Schweikart. Nach der Wende hatte Geberit die Produktionshalle (10.000 Quadratmeter) in St. Egidien hochgezogen, 1994 wechselte Schweikart vom Geberit-Standort im schwäbischen Pfullendorf dann nach St. Egidien. Über die Hälfte der Mitarbeiter kommt aus der Umgebung: aus Lichtenstein, Bernsdorf, Oberlungwitz, Glauchau und Hohenstein-Ernstthal. Mehrere hunderttausend Euro hat die Firma mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona in der Schweiz jüngst in den westsächsischen Standort investiert, zum Beispiel - natürlich - auch in neue WCs im Empfangsbereich. Weiße Behälter mit Sitzheizung, integrierter Dusche und Föhn und mit Geruchsabsaugung durch Aktivkohlefilter. Edel-Schüsseln, die im Handel rund 3600 Euro kosten. Und die auch der Geschäftsführer wärmstens empfiehlt: "Ich schwöre auf diese Technik." In St. Egidien baut Geberit Halterungen für WCs, die Installateure in der Wand verankern und anschließend einem Stehtest unterziehen. 400 Kilo müssen die Halterungen aushalten. Da stellt sich Schweikart auch selbst mal auf die Schüssel. 2,5 Millionen Halterungen fahren jährlich mit Sattelschleppern von der Produktionshalle auf Baustellen, sagt Schweikart.

Momentan profitiere die Firma vom Immobilienboom: "Weil die Zinsen niedrig sind, investieren die Leute in Wohnungen", sagt der 53-Jährige. "Da werden auch viele Bäder neu gemacht." Seit sich der Geschäftsführer von Berufs wegen mit Toiletten befasst, braucht er schon mal einen Moment länger auf dem stillen Örtchen. Dann fotografiert er Waschbecken, Spülknöpfe und die Toilette. Auf dem Laptop habe er ein Foto-Archiv, auch bei Geberit pflegten Mitarbeiter ein Forum, in dem sie über Klo-Bilder fachsimpeln. Kuriositäten stehen auch in den Auftragsbüchern der Firma: Ein Hotel in Saudi-Arabien bestellte neulich eine vergoldete Spültaste.

In den USA, Großbritannien, Spanien oder Frankreich hielten es die Kunden schon mal mit Brillen aus Echtholz. Der Spülkasten sei dort selten in die Wand eingearbeitet, hin und wieder seien auch Hock-WCs gefragt, wie sie Urlauber an einigen französischen Raststätten vorfinden. Die Deutschen, sagt Schweikart, hätten ein lockeres Verhältnis zu Toiletten entwickelt. "Das war früher eher ein Tabuthema. Aber inzwischen kann man gut darüber reden."