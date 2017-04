AfD-Parteitag: Machtwechsel in Köln

Frauke Petry riskierte alles und verlor: Die Alternative für Deutschland will sich nicht zähmen lassen, sondern Fundamentalopposition betreiben. Die Partei bleibt damit unberechenbar - und die Zukunft der Chefin ist völlig offen.

Von Oliver Hach und Alessandro Peduto

erschienen am 23.04.2017



Köln. Das Hotel "Maritim" ist ein wuchtiger Betonbau mitten in Köln. Wie ein Ozeandampfer ruht er am Rheinufer, abgeriegelt mit Gittern, Wasserwerfern und Mannschaftswagen der Polizei. 4000Beamte bewachen die Sperrzone; an diesem kalten Aprilwochenende läuft der größte Polizeieinsatz der letzten Jahrzehnte in der Stadt. Hinterm Tagungsort des 7. Bundesparteitags der AfD fließt träge der Fluss. Doch drinnen im "Maritim" schlagen die Wellen hoch. Mittendrin: Frauke Petry, die verloren wirkt wie eine Schiffbrüchige.

Die Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland hat den Parteitag, der vor allem ein Programm für die Bundestagswahl beschließen soll, in einer einsamen Entscheidung zum Strategiegipfel erklärt. Soll die AfD weiter machen mit einem Kurs gezielter Provokationen, mit Fundamentalopposition die anderen Parteien vor sich her treiben? Oder sollte sie sich selbst disziplinieren in ihrem Auftreten, um schneller koalitionsfähig zu werden und mitregieren zu können? Die Frau aus Sachsen, die auf Platz 1 der Landesliste für den Bundestag kandidiert, will einen Grundsatzbeschluss über eine "realpolitische Strategie" der AfD durchdrücken - und sie hat dafür in Köln als erste das Wort.

Zaghaft erschallen einzelne "Frauke, Frauke"-Rufe, als die hochschwangere 41-Jährige am Samstagmorgen im roten Stretchkleid ans Mikrofon tritt. Ihre Zuhörer - am Mittag wird die Sitzungsleitung 560 Delegierte melden - haben einiges einstecken müssen auf dem Weg zum Tagungsort. Demonstranten, darunter gewaltbereite Linksautonome, belagern das Gelände; auf die Straße geworfene Fahrräder sollen am Heumarkt eine Barrikade bilden. "Haut ab, haut ab" rufen die Protestler jedem Passanten hinterher, den sie für einen AfD-Delegierten halten. Personen werden angegriffen, es kommt zum Gerangel mit Polizisten, die Mühe haben, die Parteitagsteilnehmer unbeschadet auf die andere Seite der Sperrgitter zu bringen.

Neben dem Tagungshotel, an der "Brauerei zur Malzmühle" hängen Transparente mit den Aufschriften "150 Mitarbeiter - 20 Nationen. Wir lieben Vielfalt" und "Kein Kölsch für Nazis". Am Nachmittag wird es heißen, Tausende seien auf der Straße, wenn auch bei weitem nicht die angekündigten 50.000.

Die Anfeindungen und die Gegenwehr der Kölner, sie müsste die AfD doch auf ihrem Parteitag zusammenschweißen. Doch der Wagenburg-Effekt tritt nicht ein, wenn es darum geht, sich hinter der Bundesvorsitzenden zu versammeln. Dabei versucht es Petry sogar mit einer Entschuldigung. Sie sei sich bewusst, dass "die recht deutliche Formulierung des Zukunftsantrags Mitglieder erschreckt hat". Im Text wird Bundesvize Alexander Gauland namentlich als Vertreter einer fundamentaloppositionellen Strategie genannt. "Zu verletzen war nicht meine Absicht", erklärt die Bundesvorsitzende; sie sei zu Änderungen am Text bereit. In der Sache bleibt sie jedoch unnachgiebig: Die Partei müsse über ihre Strategie abstimmen und diese müsse anschließend "gemeinsam und in Einheit umgesetzt werden". Bislang, so Petry, würden immer wieder Minderheiten das öffentliche Bild der Partei bestimmen. Der Applaus ist höflich, doch viele klatschen gar nicht - besonders in den Reihen des Landesverbandes Thüringen mit ihrem Rechtsaußen-Chef Björn Höcke. Der hatte bereits im Vorfeld angekündigt, nicht zu erscheinen - nach seiner "Denkmal der Schande"-Rede zum Holocaustmahnmal hatte die Hotelleitung ihm Hausverbot erteilt.

Es dauert in Köln nicht lange, da kommt die erste Klatsche für Petry. Schon bevor es richtig losgeht, beschließt der Parteitag, keine zusätzlichen Tagesordnungspunkte zuzulassen. Damit fällt der "Zukunftsantrag" der Vorsitzenden ebenso hinten runter wie eine Ergänzung im Grundsatzprogramm, nach der sich die AfD von rassistischen, antisemitischen, völkischen und nationalistischen Ideologien distanziert.

Und Jörg Meuthen legt nach. Petrys Gegenspieler an der doppelköpfigen Parteispitze, Fraktionschef in Baden-Württemberg, kandidiert nicht für den Bundestag. Doch er hält eine Rede, die noch einmal zeigt, wie die Mehrheitsverhältnisse im Saal aussehen. Panikmache wirft er Petry vor, die vor sinkenden Umfragewerten gewarnt hatte. Der 55-Jährige spricht viel mehr von "Sorge um unser Vaterland Deutschland". Wenn er im Zentrum seiner Stadt, in Karlsruhe, unterwegs sei, sehe er "noch vereinzelt Deutsche".

Damit trifft er den Nerv im Publikum, immer wieder brandet Beifall auf. "Wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden", bekräftigt Meuthen. Hier müsse die Partei zusammenstehen. Debatten über einen vermeintlichen realpolitischen und einen fundamentaloppositionellen Flügel seien "eine komplett trügerische Wahrnehmung" und "helfen uns da kein Jota weiter". Der Co-Vorsitzende nennt Merkel, Schulz, Maas, Stegner, Roth und Göring-Eckardt und stellt klar: "Mit diesen Figuren werden wir keine Koalitionen eingehen. Nicht heute, nicht morgen, niemals!" Viele Delegierte reißt es von den Stühlen, Meuthen ist der Star des Parteitags.

Frauke Petry schlägt ihre Hände ein paar Mal lustlos zusammen, dann senkt sie den Kopf und starrt weiter auf ihr Handy. Sie ist zum zweiten Mal geschlagen. Und mit ihr Ehemann Marcus Pretzell, AfD-Landeschef in Nordrhein-Westfalen, der als Gastgeber des Parteitags seinen Heimvorteil nicht nutzen kann.

Im Hotelfoyer erklärt Petry vor der Presse, sie werde die Entwicklung jetzt weiterverfolgen - und: "Ich wünsche den Spitzenkandidaten viel Glück." Die stehen zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest, Petry selbst hatte ihren eigenen Anspruch jedoch schon drei Tage vor Köln überraschend zurückgezogen. Als im Internet die erste Meldung auftaucht, sie habe den Parteitag verlassen, tritt sie ans Rednerpult im Saal und erklärt trotzig: "Ich bleibe selbstverständlich bis zum Ende, denn ich bin die Vorsitzende."

Auch in Petrys Gefolge macht sich Enttäuschung breit. "Das ist ein Rückschlag", sagt Carsten Hütter. Der sächsische Landtagsabgeordnete glaubt, dass die Entscheidung gegen den realpolitischen Kurs der Partei schaden wird - gerade in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, wo am 7. und 14. Mai neue Landtage gewählt werden. Auch Thomas Hartung, Sachsens AfD-Landesvize warnt, ohne die Wähler in den westlichen Bundesländern sei für die AfD auf Dauer kein Blumentopf zu gewinnen. Es gibt aber selbst in Sachsen Parteimitglieder, die Petrys Realo-Kurs für falsch halten. "Warum soll niemand von uns bei Pegida reden?", fragt ein Parteitagshelfer aus Freiberg. Die Vorsitzende verkenne, wie die Menschen an der Basis tatsächlich denken.

Gestern Nachmittag dann die Wahl des Spitzenteams für die Bundestagswahl. Eine Urwahl wird vorgeschlagen, ein Mitgliederparteitag in ein paar Wochen. Schließlich erklärt sich Parteivize Gauland auf Vorschlag bereit anzutreten - allerdings nur gemeinsam mit Alice Weidel. Die 38-Jährige, Mitglied des Bundesvorstands, gilt als wirtschaftsliberal, der 76-jährige Gauland als rechtsnational. Rund 68 Prozent der Delegierten stimmen für das ungleiche Spitzenduo. Als Petry per Handschlag gratulieren will, zieht Gauland sie an sich und umarmt sie. "Liebe Frauke Petry, ich weiß, dass Sie gestern einen schweren Tag hatten. Aber wir brauchen Sie in der Partei", sagt er. Die Geste der Versöhnung holt die Delegierten noch einmal von den Sitzen, die Parteivorsitzende wirkt etwas erleichtert und Gauland betont, es werde ein harter Wahlkampf, daher sollten "von heute ab alle weiteren Auseinandersetzungen in dieser Partei aufhören."

Am Ende bleibt dennoch die Frage: Was wird aus Frauke Petry?

Hinter den Kulissen werden bereits Ausstiegsszenarien durchgespielt. Mehrere sächsische AfD-Delegierte berichten der "Freien Presse" in Köln übereinstimmend von einem Chat, in dem sich Petry-Anhänger bereits im Vorfeld des Parteitags über Konsequenzen aus einer möglichen Niederlage ihres Lagers austauschten. Etwa zwei Dutzend Personen sollen dazu in einer Whats-App-Gruppe aktiv gewesen sein, darunter Vertreter der Jungen Alternative und vier Mitglieder des sächsischen Landesvorstandes. Ein mögliches Szenario: Frauke Petry tritt nach der Bundestagswahl aus der AfD aus und gründet mit ihren Anhängern, von denen dann einige im Bundestag sitzen werden, eine eigene Partei. "So wird es kommen", glaubt einer der Kölner Delegierten, der den Chatverlauf kennt.

Es wäre ein Déjà-vu: Vor zwei Jahren kam es in der Gruga-Halle in Essen zum Showdown zwischen Frauke Petry und einem gewissen Bernd Lucke. Der warb damals um eine sachlichere, konservative, aber auch liberalere Parteilinie und wurde als Parteivorsitzender abgewählt. Lucke trat aus der AfD aus und gründete eine neue Partei, die sich heute Liberal-Konservative Reformer nennt - und die in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist.

