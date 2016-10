CSU-Antworten auf die K-Frage

Führende Christsoziale sprechen sich überdeutlich für eine erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel aus. Nach dem Streit mit der Schwesterpartei CDU klingt das wie ein Friedensangebot.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 25.10.2016



Berlin. Angela Merkel schweigt weiter. Erst am vergangenen Samstag hatte die CDU-Vorsitzende auf dem Landesparteitag der Union in Mecklenburg-Vorpommern eine gute Gelegenheit verstreichen lassen, sich zu ihren Plänen für die Bundestagswahl 2017 zu erklären. Ihr heimischer Landesverband hatte Merkel zwar erneut als Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz nominiert. Doch ob Merkel noch einmal als Kanzlerkandidatin der Union antritt, lässt sie bislang offen.

Ausgerechnet aus der CSU, mit der die CDU wegen Meinungsverschiedenheiten in der Asylpolitik zuletzt alles andere als ein harmonisches Verhältnis pflegte, kommt nun ein überraschend klares Plädoyer für eine erneute Kanzlerkandidatur Merkels. Die Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Gerda Hasselfeldt, etwa sagt: "Wenn Angela Merkel bereit ist, erneut als Bundeskanzlerin zu kandidieren, hat sie meine volle Unterstützung." Hasselfeldt betont: "Wir sind dabei, die wenigen verbliebenen inhaltlichen Differenzen zu klären, und sollten unsere Kräfte auf den politischen Gegner konzentrieren." Die beiden Unionsparteien seien "nur gemeinsam erfolgreich in Deutschland".

Vor allem Hasselfeldts letzterer Satz lässt aufhorchen. Immerhin hatte die CSU-Führung unter Parteichef Horst Seehofer zuletzt eher in gegenteiliger Richtung argumentiert, als sei also die CDU mehr Bürde als Zugpferd im bevorstehenden Bundestagswahlkampf. Zeitweilig drohten einige in der CSU sogar damit, ganz ohne die Schwesterpartei Wahlkampf zu machen oder auch außerhalb Bayerns anzutreten. Jetzt, rund zwei Wochen vor dem CSU-Parteitag, kommen aus Bayern versöhnlichere Töne.

So bekennt auch CSU-Vize Manfred Weber überdeutlich: "Merkel ist unsere Kandidatin. Daran kann es keinen Zweifel geben." Wenn Merkel wieder als Kanzlerin kandidieren wolle, habe sie die Unterstützung der CSU. Und Ex-Parteichef Erwin Huber findet: "Wir als CSU sollten uns auch im eigenen Interesse hinter die Kanzlerin stellen."

Mit diesen Statements, die mit Seehofer abgestimmt sein dürften, scheint eine friedliche Annäherung zwischen den Unionsschwestern möglich. Vor allem das Thema Obergrenzen für Flüchtlinge hatte zu dem Zerwürfnis geführt. Die CSU ist weiterhin für eine solche Maximalzahl, die CDU dagegen. Aber wie es aussieht, sollen nun die Gemeinsamkeiten wieder stärker im Vordergrund stehen. Nicht ausgeschlossen, dass sogar noch eine Einladung Merkels auf den CSU-Parteitag kommt und eine Gegeneinladung Seehofers zum CDU-Bundestreffen Anfang Dezember in Essen. Spätestens dort muss Merkel sich erklären. Wichtig ist daher, dass sie nun klare Signale aus der Schwesterpartei hat. Denn diese Rückendeckung aus München dürfte Merkels Entscheidungsfindung erheblich erleichtern.