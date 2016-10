Die Akten dreier Hochbegabter

Von Stephan Lorenz

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz. Nach untergetauchten Terroristen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) wird noch heute gefahndet. Mehrere Überfälle auf Banken und Geldtransporter seit 2011 vor allem in Niedersachsen könnten auf ihr Konto gehen, so vermutet die Polizei. Das Kapitel RAF ist also längst nicht abgeschlossen. 30 Jahre lang hielten die Terroristen die Bundesrepublik in Atem: Vom 5. Juni 1970, als die erste öffentliche Erklärung der RAF erfolgte, bis zur offiziellen Auflösung der RAF im Jahr 1998. Dazwischen lagen 34 Tote, 230 Verletzte. 26 RAF-Mitglieder starben.

Höhepunkt war der "Deutsche Herbst" 1977 mit der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer. Zu diesem Zeitpunkt saßen die Gründer der RAF bereits im Hochsicherheitstrakt in Stammheim ein. Neben Andreas Baader zählten Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Horst Mahler zu den bekanntesten Figuren dieser ersten Generation von Terroristen.

Nicht nur das: Die drei gehörten zur intellektuellen Elite der Republik: Meinhof, Ensslin und Mahler waren bekanntermaßen Stipendiaten der Studienstiftung des deutschen Volkes, die damals wie heute nur Hochbegabte fördert. Jahrzehntelang lagen die Akten der früheren Stipendiaten aber im "Giftschrank" der Studienstiftung in Bonn. Jetzt wurden sie endlich veröffentlicht. Die Stiftung hat 560 Seiten Akten aus der entsprechenden Zeit mit teilweise sehr persönlichen Berichten und Gutachten freigegeben. Alexander Gallus, Historiker und Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz, hat die Dokumente in dem Buch "Meinhof, Mahler, Ensslin. Die Akten der Studienstiftung des deutschen Volkes" wissenschaftlich ediert: "Alle drei Stipendiaten hatten ein ausgeprägtes, oft überschäumendes Gerechtigkeitsempfinden", sagte Gallus. Dass sie später zu Terroristen wurden, sei durch die Akten aber kaum zu erklären. Man sehe aber, "wie die drei sich politisieren und radikalisieren".Meinhof habe in den Semesterberichten beispielsweise immer mehr daran gezweifelt, wie gefestigt die Demokratie in Deutschland sei, und Mahler habe sich zunehmend für Karl Marx "auf einer hochreflektierten Ebene" begeistert. Ensslin habe einen Verlag gegründet und ein Buch gegen die Atombewaffnung herausgegeben. Der heutige Präsident der Studienstiftung, Reinhard Zimmermann, schreibt in seinem Vorwort, die Akten zeigten "dass die drei Suchende waren, Menschen, die zweifelten und auch Anstoß nahmen an den Verhältnissen - so wie viele junge Menschen".

Der Jurastudent Mahler belegte ein Seminar beim Bundesverfassungsrichter Martin Drath über das KPD-Verbotsurteil. Später, nun rechtsextrem geworden, vertrat Mahler die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht. Für Gallus ist aus Mahlers Berichten ein "intellektuell überdurchschnittlich reifer", aber auch "sperriger Charakter" zu erkennen. Zimmermann bestreitet, dass der Stiftung damals schwerwiegende Fehler bei der Auswahl ihrer Stipendiaten unterlaufen seien. "Das lässt sich sinnvollerweise nur aus der Aufnahmesituation heraus beurteilen und ohne Berücksichtigung all dessen, was später geschah." Zu den Kriterien für die Aufnahme von Hochbegabten schreibt Zimmermann: "Allgemein galt damals und gilt bis heute, dass es der Studienstiftung nicht darum geht, Stipendiaten auszuwählen, von denen erwartet werden kann, dass sie in bequemer Saturiertheit durch den Strom des Lebens treiben und in gutmütigem Gleichmut alles akzeptieren, was ihnen - und uns allen - an empörendem Unrecht immer wieder entgegentritt."

Der Chemnitzer Politikprofessor Gallus war in den 1990er-Jahren selbst Studienstiftler. "In der Tat kann man Fehler nur sehen, wenn man die Geschichte rückwärts schreibt - mit Wissen der späteren Taten. Bleibt man aber in der Chronologie, kann ich gut nachvollziehen, dass vor allem Mahler und Meinhof aufgenommen worden sind", so Gallus. Mahler war ein selbstbewusster, leistungsstarker, vielfältig interessierter Jurastudent. Ulrike Meinhof war ganz beflissen in ihren Berichten über ihre Dozenten und ihre Lektürefrüchte. Ensslin, die erst im dritten Anlauf aufgenommen wurde, war sehr sprunghaft. Manchmal wie unter Strom gesetzt, manchmal hatte sie gar keinen Antrieb. Ihre Akte ist daher sehr wechselhaft. Allen dreien merkt man an, was sie umtreibt in jener Zeit, ob persönlich, politisch oder intellektuell.

Die frühe Studienstiftung sei weniger notenfixiert gewesen als heute. Gallus: "Man schaute, ob das Persönlichkeiten waren, die ein umfangreiches Verständnis über ihr Fachstudium hinaus hatten und Verantwortung mit Leistung und Initiative verbanden. Eigenwilligkeit und Nonkonformität waren durchaus gewünscht. Ein Täterprofil lässt sich daraus aber lange noch nicht ableiten." Über Ensslin hat ein Gutachter geschrieben, er würde nicht erkennen, dass sie bescheiden sei. Sie urteile sehr offensiv und distanzlos über Autoritäten. Er glaube daher, Ensslin würde Probleme mit Autoritäten bekommen.

"Alle drei haben einen Drang, den Dingen auf den Grund zu gehen. Erwächst daraus schon Terrorismus? Wohl kaum. Aus den beschriebenen Charakterzügen hätten auch zig andere Karrieren entstehen können." Gallus verweist auf die Ambivalenz von Eigenschafen wie Entschiedenheit, Selbstbewusstsein oder Kameradschaft. "Sie sind durch punktuelle Wendungen gekippt. Ensslin hat sich vielleicht von der skrupellosen Art eines Andreas Baader begeistern lassen, dessen Freundin sie wurde. Vielleicht war es auch der Tod des Studenten Benno Ohnesorg 1967 bei einer Demonstration gegen den Schah von Persien, der sie entscheidend radikalisiert hat? Vieles spricht dafür." Es wäre aber unseriös, von solchen, bereits von Gutachtern erfassten Eigenschaften auf die spätere Terroristenkarriere zu schließen.

Wie beurteilt Gallus dann die Relevanz dieser Akten für die Gegenwart? "Mir ist bei der Lektüre der Akten die Brüchigkeit scheinbar stabiler Gesellschaften bewusst geworden. Die Bundesrepublik war Ende der 1950er-Jahre schon relativ gefestigt. Dennoch hat es diese Brüchigkeit gegeben, die sich in den Biografien dieser drei jungen Menschen widerspiegelt." Demokratie ist und bleibt anfällig. Man sollte sich nie zu sicher fühlen. Studenten wie Ensslin, Mahler oder Meinhof lernten Offenheit, Liberalität und auch eine gesunde Streitkultur kennen. Sie haben sie nicht dauerhaft verinnerlicht. "Umfassende Bildung genügt offenbar nicht als Immunschutz vor Gewalt. Der Übertritt von zum Teil feinfühligen und differenzierten ethischen Auseinandersetzungen hin zu kruden ideologischen Gut-Böse-Modellen sowie zur Entscheidung, dass Gewalt als Mittel des politischen Geschehens genutzt werden kann - all dies ist frappierend."

Seiner Ansicht nach sollte man sich daher auch nicht allzu sehr darauf verlassen, dass die Demokratie heute stabil genug ist. Er schaue mit Sorge auf all das, was zurzeit vor allem im rechten Konsensbereich der AfD so alles passiert und geredet wird. Die RAF-Gründer und die islamistischen Terroristen von heute - das sind verschiedene Zeiten und Welten. Vergleiche daher höchst spekulativ. Bei den Islamisten, so Gallus, handelt es sich ja meist auch um junge Menschen, die "gerade nicht gefördert werden und sich als Verlierer der Gesellschaft fühlen". Mahler, Ensslin und Meinhof aber zählten sich trotz der frühen Beschädigungen durch das Elternhaus nie zu den Verlierern. Sie schwammen gegen den Strom des Lebens zum Terrorismus.

Dieser Beitrag erschien in der Wochenendbeilage der "Freien Presse".