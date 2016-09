"Es gehÃ¶rt auf den Index"

"Es gehört auf den Index"

Sprachforscherin widerspricht AfD-Chefin Petry: Wort "völkisch" bleibt mit rassistischer NS-Ideologie verbunden

erschienen am 13.09.2016



Berlin. Die Vorsitzenden der AfD, Frauke Petry, wirbt für die positive Verwendung eines Wortes, das einst in der Propaganda der Nationalsozialisten verwendet wurde: "völkisch". Aus Sicht der Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper ist dieses Wort historisch zu sehr belastet, als dass es wieder in den normalen Sprachgebrauch Eingang finden könnte. Alessandro Peduto hat mit der Forscherin darüber gesprochen.

Freie Presse: Lässt sich das Wort "völkisch", das einst von den Nationalsozialisten gebraucht wurde, sprachlich rehabilitieren, wie es AfD-Chefin Frauke Petry vorschlägt?

Heidrun Kämper: Nein, ich bin eindeutig nicht der Meinung, dass sich dieses Wort rehabilitieren lässt. Denn es entstammt rassistischem Denken. Und Rassismus ist in unserer Gesellschaft ein Tabu. Insofern müssen wir auch sprachlich dieses Tabu beachten. Das Wort ruft alles auf, was im rassistischen Kontext steht.

Was nämlich?

Das Wort grenzt aus und markiert eine Trennlinie zwischen dem Eigenen und dem Fremden. Alles, was völkisch, also eigen, ist, wird positiv konnotiert, und alles, was nicht dazugehört, wird abgewertet. Das ist das Wesen von Rassismus und Nationalismus. Dort werden Unterschiede nicht beschrieben, sondern es wird bewertet: Angehörige anderer Kulturen, anderer Länder, und so weiter.

Schwingt bei "völkisch" auch mit, dass nur derjenige dazugehört, der einer bestimmten Gruppe entstammt. Oder anders formuliert, dass ein Zuwanderer nach dieser Definition von vornherein niemals dazugehören kann?

Ja. Und es ist ja kein Zufall, dass Frau Petry sich für dieses Wort stark macht. Es entspricht dem Denkmuster, das auch im AfD-Grundsatzprogramm zu finden ist. Dort ist von der gut gebildeten, deutschstämmigen Frau die Rede, die leider zu wenige Kinder hat. Ihr wird die türkische, kinderreiche, sozial schwache und ungebildete Frau gegenüber gestellt. Das sind die beiden Menschenbilder, die bewertet werden. Das Wort 'völkisch" ist gewissermaßen die Verdichtung dieser rassistischen Denkweise.

Frau Petry argumentiert aber, das Adjektiv 'völkisch' sei einfach von 'Volk' abgeleitet. Hat sie Unrecht?

Natürlich ist das sprachgeschichtlich richtig. Das Wort wurde ganz ursprünglich auch einmal als Synonym für 'deutsch' verwendet. Trotzdem ist Frau Petrys Aussage naiv. Denn wie ein Wort verwendet wird, entscheidet die Sprachgemeinschaft. Und die Sprachgemeinschaft assoziiert den historischen Zusammenhang dieses Wortes. Da kann man lange darauf beharren, dass 'völkisch' von 'Volk' abgeleitet ist. Die Assoziationen sind andere. Und das ist das Entscheidende. Es gibt keine 'schuldigen' und 'unschuldigen' Wörter. An sich ist jedes Wort unschuldig. Es geht um Wörter, die so kontaminiert sind, dass sie heute nicht mehr verwendet werden dürfen. 'Völkisch' ist natürlich insofern wie jedes Wort zunächst unschuldig. Seine Bedeutung wurde aber derart im Nationalsozialismus in nationalistisch-rassistischem Sinn geprägt, dass es von dieser Prägung nicht frei wird. Deshalb lässt es sich nicht mehr auf seine ursprüngliche Bedeutung zurückführen.

Gilt das für alle Wörter der NS-Ideologie?

Nein. Es gibt Wörter des Nationalsozialismus, bei denen es unangemessen wäre, sie auf den Index zu stellen. Etwa 'Betreuung' oder 'charakterlich'. Diese Begriffe sind zwar im Nationalsozialismus viel verwendet und auch euphemistisch, also verhüllend. Aber im heutigen Sprachgebrauch haben sie ihren Platz, sie sind weniger 'belastet'. Bei 'völkisch' ist das ganz anders. Es gehört zum Teilwortschatz 'Rassismus und Holocaust', wie 'vergasen'. Solche Wörter gehören auf den Index.

Will ein Politiker, der solche "kontaminierten" Begriff in den öffentlichen Diskurs einbringt, bestimmte Assoziationen aufrufen?

Im Fall der AfD kann ich diese Frage eindeutig mit Ja beantworten. Ich habe das Grundsatzprogramm dieser Partei analysiert. Die Erkenntnis, wie ausgeprägt rassistisches Denken bei der AfD ist, führt mich zu dem Schluss, dass Frau Petry mit dem Begriff 'völkisch' klar auf eine bestimmte Ideologie Bezug nehmen will. Wenn sie die Geschichte dieses Wortes kennt und es dennoch explizit benutzt, nimmt sie in Kauf, dass es so verstanden werden kann. Ich unterstelle sogar, dass Frau Petrys Deutung des Wortes 'völkisch' identisch ist mit jener im Nationalsozialismus.

Das heißt, wenn Frau Petry hätte vermeiden wollen, missverstanden zu werden, hätte sie einen anderen Begriff benutzt?

Genau, das wäre der Umkehrschluss. Vermutlich weiß Frau Petry auch, dass zur NS-Zeit das Wort 'völkisch' der Gegensatz zu 'international' war. Die AfD hat sich ja zur Aufgabe gemacht, Grenzen hochzuziehen und damit Internationalität zu bekämpfen. Auch das drückt sich in diesem Wort aus.