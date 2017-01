Geteiltes Echo zu schärferen Gesetzen gegen Gefährder

09.01.2017

Regierung will islamistischen Gefährdern Freiräume nehmen

Verlängerte Gefährderhaft und eine stärkere Überwachung potenzieller Gewalttäter - so will die Regierung dem Terror begegnen. Justiz- und Innenminister sind offenkundig schon nah beieinander. Kanzlerin Merkel möchte aber weiterhin «Sicherheit in Freiheit garantieren». weiterlesen