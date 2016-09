Herrmann wirft FlÃ¼chtlings-Bundesamt Schlamperei vor

25.07.2016

Bombe explodiert im fränkischen Ansbach - Täter stirbt

Drei Bluttaten in einer Woche in Bayern: Auf die Axt-Attacke in Würzburg und den Amoklauf in München folgt ein Bombenanschlag in Ansbach. Der mutmaßliche Attentäter soll syrischer Flüchtling gewesen sein. Die Ermittler vermuten einen islamistischen Hintergrund. weiterlesen