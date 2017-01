Joachim Gauck zum Abschied: Demokratie steht unter Beschuss

Freiheit war stets ein zentraler Begriff bei Bundespräsident Joachim Gauck. Doch in seiner Rede zum Ende der Amtszeit mischt sich Sorge in den einstigen Optimismus. Gauck sieht die Demokratie in ernsthafter Gefahr. Zugleich warnt er davor, unliebsame politische Ansichten aus dem Diskurs auszugrenzen - selbst wenn diese von Populisten kommen.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 19.01.2017



Berlin. Dass die Amtszeit von Joachim Gauck in sehr bewegte Jahre fällt, machen am Mittwoch im Berliner Schloss Bellevue die Zeitungsüberschriften deutlich, die großformatig an die Saalwände projiziert werden. Es geht um Flüchtlinge, Aleppo, die Krim, Trump, den Brexit sowie um Terroranschläge und Fremdenhass. Es sind all dies Ereignisse, die bei Gaucks Amtsantritt vor nunmehr fast fünf Jahren nicht absehbar waren. Ihm sei stärker als damals bewusst, "dass diesem demokratischen und stabilen Deutschland auch Gefahren drohen", sagt Gauck vor etwa 200 geladenen Gästen in seiner Abschiedsrede mit dem Titel "Wie soll es aussehen, unser Land?"

Das Staatsoberhaupt betont, die liberale Demokratie stehe "unter Beschuss". Freiheit und Offenheit gälten vielen nicht mehr als erstrebenswerte Ziele, sondern als Bedrohung. Veränderungen verursachten eine "machtvolle Angst", die Bewegungen Auftrieb verleihe, welche "die Rückkehr ins Nationale" und "die Abwehr von Fremden" propagierten. Einzelne Gruppen erklärten sich "zum alleinigen Sprecher des Volkes und attackieren das sogenannte System".

Gauck mahnt, Wandel und Veränderung nicht als "unentrinnbares, überwältigendes Verhängnis" anzusehen. Bei einigen Bürgern sei jedoch ein Anspruchsdenken gewachsen, das "den Staat als Dienstleister sieht", von dem sie wie Kunden erwarten, dass er ihre Wünsche umfassend befriedigt. "Doch Demokratie ist kein politisches Versandhaus. Demokratie ist Mitgestaltung am eigenen Schicksal" und baue auf den freien Bürger, der "Verantwortung nicht abgibt an einen starken Mann oder eine starke Frau, die sagen, wo es langgeht".

Zugleich fordert Gauck eine lebhaftere Debattenkultur. Er verdeutlicht: "Heftig streiten, aber mit Respekt und dickem Fell." Pluralität existiere heute oft nicht mehr in einem Miteinander, sondern in einem zersplitterten Neben- oder sogar Gegeneinander. Gauck warnt, der Begriff "Populismus" dürfe dabei nicht zu einem Etikett werden, "mit dem politische Eliten die bei ihnen unbeliebten politischen Ansichten einfacher Bürger versehen und pauschal aus dem Diskurs ausgrenzen". Allerdings könne dies auch nicht bedeuten, "Ressentiments zu adeln und Vorurteilen den Rang von Argumenten einzuräumen".

Gauck ruft zum Schutz vor Feinden der Demokratie und poliltischen Extremisten auf. Nötig seien eine engere internationale Zusammenarbeit, effektive Gefahrenabwehr im Inneren sowie mehr Prävention, "sodass Menschen gar nicht erst in den Bann von Extremisten gleich welcher Couleur geraten". Die entscheidende Trennlinie verlaufe zwischen Demokraten und Nichtdemokraten, "nicht zwischen Alteingesessenen und Neubürgern, auch nicht zwischen Christen, Muslimen, Juden oder Atheisten", betont der 76-jährige Präsident.

Gauck richtet auch einen Appell an die Regierenden hierzulande. "Wir müssen mehr tun, um gemeinsam mit anderen Ordnung zu erhalten, Konflikten vorzubeugen, Krisen zu entschärfen und Gegner abzuschrecken." Hierzu zähle es auch, die EU zu stabilisieren. "Wer entschlossenes und reflektiertes Handeln durch Zuwarten ersetzt, überlässt anderen das Gesetz des Handelns." Nicht zuletzt durch "amerikanische Selbstbeschränkung" seien autoritäre Staatenlenker "längst dabei, eigene Regeln zu diktieren" und "anerkannte Normen internationaler Zusammenarbeit ihrer Machtpolitik unterzuordnen", sagt Gauck etwa mit Blick auf den Syrien-Konflikt.

Deutschland müsse in der Diplomatie und der Entwicklungszusammenarbeit mehr leisen, aber auch bei seiner Verteidigungsfähigkeit innerhalb der Nato sowie im Rahmen von UN-Missionen. Die Bundesrepublik komme derzeit bei weitem nicht allen ihren internationalen Verpflichtungen nach.

Zugleich ruft das scheidende Staatsoberhaupt die Deutschen auf, beherzt, ohne Furcht und mit Selbstvertrauen für ihr Land einzustehen. "Wenn wir übersehen, welche Potenziale in uns stecken, werden wir verharren in einer ewigen politischen Warteschleife", in einer unheilvollen Kultur von Ängstlichkeit, Gleichgültigkeit und Selbstzweifel - "bis andere, mit anderen Werten und ganz ohne Selbstzweifel, Hand an unsere Lebenswelt, an unsere Freiheit legen".