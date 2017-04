Kabinett beschließt Rentenplus: Ost-West-Unterschied kleiner

26.04.2017

freiepresse.de

Deutschland

Holger Hollemann/dpa/Archiv

Deutsche Panzer aus türkischer Fabrik für Kunden weltweit

Berlin. Der Waffenhersteller Rheinmetall will in der Türkei eine Panzerfabrik bauen. Die Opposition befürchtet, dass er so die Ausfuhrkontrollen für Rüstungsgüter umgehen will. Nun wächst der Druck auf den Konzern. weiterlesen