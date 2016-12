Kabinett beschließt künftigen Bund-Länder-Finanzpakt

15.11.2016

Schäuble-Entwurf: Autobahnnetz wird nicht verkauft

Längst sind Privatinvestoren an Flughäfen beteiligt. Autobahnen aber sollen weiter in Staatshand bleiben. Daran will auch Schäuble nicht rütteln - an der geplanten Straßen-Aktiengesellschaft sollen sich aber auch private Geldgeber beteiligen können.