"Keiner braucht die AfD"

Unionsbundestagsfraktionsvize Michael Kretschmer über Konkurrenz, Koalition und Kanzlerin

erschienen am 04.11.2016



Dresden. Bevor sich Sachsens CDU heute in Glauchau zum Parteitag trifft, stand Generalsekretär Michael Kretschmer Tino Moritz und Uwe Kuhr Rede und Antwort.

Freie Presse: Warum kommt Sachsen derzeit nicht aus den Negativschlagzeilen heraus?

Michael Kretschmer: Sachsen steht als starkes Land besonders im Fokus. Fehler - wie sie auch anderswo passieren - werden bei uns kritischer wahrgenommen. Ich glaube, dass Ereignisse wie am 3. Oktober in Dresden, so inakzeptabel sie sind, inzwischen auch politisch instrumentalisiert werden. In Deutschland ist die Bevölkerung durch die Flüchtlingskrise aufgewühlt und hat Ängste und Fragen. Linke unterscheiden immer wunderbar zwischen guten und schlechten Ängsten.

Meinen Sie nur die Linkspartei?

Ich meine sie alle: Linke, Grüne und SPD. Geht es nach ihnen, darf man Angst vor Klimawandel, Atomkraft und Gentechnik haben. Aber man darf keine Angst haben vor fremden Kulturen und der Frage, ob dieses Land Integration schafft oder nicht.

Hat SPD-Landeschef Martin Dulig nicht recht, dass es Versäumnisse in den CDU-Domänen Polizei, Bildung und Justiz gibt und im Land eine Fehlerkultur fehlt?

Unsere Polizisten schlichten Konflikte in Asylbewerberheimen, werden nicht selten selbst angegriffen, stehen bei Demonstrationen zwischen Linken und Rechten - und das alles meist nicht für ein großes Gehalt. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, sich vor sie zu stellen. Sonst ist es bald vorbei mit der inneren Sicherheit. Im Übrigen gibt es in Sachsen sehr wohl eine Fehlerkultur. Das erlebe ich gerade auch in meiner Partei.

Haben Sie selbst den Konflikt nicht noch angeheizt mit Ihrer Vermutung, es sei Dulig nur um ein besseres Wahlergebnis auf dem SPD-Parteitag gegangen?

Dieser SPD-Kritik musste man widersprechen. Sie war in der Sache falsch und im Ton unangemessen. Mein Eindruck ist, dass die SPD das auch verstanden hat.

Aber wie erklären Sie sächsischen Eltern, warum zunehmend Seiteneinsteiger ihre Kinder in den Schulen unterrichten?

Natürlich haben wir uns das so nicht gewünscht. Die Gründe dafür sind vielfältig und auch in ganz Deutschland gibt es dieses Phänomen. Wir erleben unglaublich motivierte Menschen, die sich dieser neuen Herausforderung stellen. Sie werden berufsbegleitend in Pädagogik und Didaktik qualifiziert.

Ist ein Land ohne Vertrauensbasis in der Regierung zu regieren?

In der ersten Koalition 2004 bis 2009 hat die SPD versucht, Opposition in der Regierung zu sein. Dieses Verhalten haben die Wähler der SPD seinerzeit zurecht nicht honoriert. Dieses Mal war der Umgang miteinander zwei Jahre lang anständig - dahin müssen wir zurückkommen.

Auf dem Parteitag in Glauchau wollen Sie das mit Bayerns CSU erarbeitete Positionspapier zur Leit- und Rahmenkultur verabschieden. Was erwarten Sie?

Es ist das Thema, was die Leute am meisten interessiert. Leitkultur ist nichts Ausgrenzendes, sondern etwas Einladendes. Die Botschaft ist: Wer sich in dem beschriebenen Rahmen bewegt, wird in Deutschland gut klarkommen. Wir erwarten Integration, denn unsere Werte sind nicht verhandelbar.

Das Papier betont Heimat und Patriotismus. Das macht die AfD auch, nur viel stärker.

Wir haben uns mit dem Thema bereits beschäftigt, als es noch keine AfD gab - die es im Übrigen ja auch nicht braucht, weder im Bund noch im Land. Es braucht aber Menschen, die auch unangenehme Wahrheiten aussprechen, nicht um zu spalten, sondern um Positives zu bewirken.

Der sächsische Europaabgeordnete Hermann Winkler hält Bündnisse der CDU mit der AfD für sinnvoll. Er steht damit nicht allein. Was halten Sie davon?

Mit Populisten ist kein Staat zu machen. Auch unsere Landtagsfraktion hat die klare und eindeutige Position, dass mit der AfD keine Zusammenarbeit stattfindet.

Was macht Sie da so sicher?

Die Kollegen im Landtag erleben die AfD jeden Tag und wissen, wie wenig da an Inhalten kommt. Die AfD ist für uns ein politischer Gegner.

Aber ist die AfD nicht Fleisch vom Fleisch der Union?

Mit ihren Inhalten und ihrem Personal würde die AfD in einer Regierung dem Land nicht dienen, sondern zur weiteren Polarisierung und Radikalisierung beitragen. Ein Land, in dem die AfD Verantwortung hat, will ich mir nicht vorstellen.

Ende 2015 hatte Sachsens CDU noch 12.000 Mitglieder, inzwischen sind es 1000 weniger. Wie viele sind zur AfD gewechselt?

Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es nicht das Hauptthema ist. Im Gegenteil: Ich erlebe gerade immer mehr Leute bei uns, die die AfD unmöglich finden, aber trotzdem ehrlich Probleme ansprechen und in der CDU lösen wollen. Die also nicht beim Thema Flüchtlinge und Asyl im Wolkenkuckucksheim sitzen und romantisch verklärt über Fachkräfte für unser Land reden.

Nun hat sich sogar Winfried Kretschmann, Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident, für Angela Merkel als künftige Bundeskanzlerin ausgesprochen. Sind Sie überrascht?

Wir wollen auf jeden Fall mit ihr in die Bundestagswahl gehen, sie ist eine beeindruckende Kanzlerin. Beim letzten Mal standen wir kurz vor der absoluten Mehrheit. Jetzt sieht es etwas schwieriger aus. Ein starkes, stabiles, nicht populistisch aufgescheuchtes Deutschland ist für uns und das durcheinandergeratene Europa das Beste, was passieren kann. Winfried Kretschmann ist nicht der nette Onkel aus Stuttgart. Seine Aussage soll Wähler der Union für die Grünen gewinnen.

Sind Sie Anhänger der Idee von Schwarz-Grün im Bund?

Es gibt viele in der Union, die schwer unter den Zugeständnissen an die SPD, etwa bei Leiharbeit, der Bürokratie beim Mindestlohn oder bei der sogenannten Energiewende leiden. Deshalb wünschen bei uns einige ein Bündnis mit den Grünen. Ich selbst bin da vorsichtig. Wirtschaft braucht weniger Regulierung. Dafür sind die Grünen nicht bekannt.

Sie sitzen seit 2002 im Bundestag. Wann wechseln Sie in die Landespolitik?

Ich bin gerade wieder als Direktkandidat für den Bundestag nominiert worden. Mir macht Wissenschafts- und Kulturpolitik im Bund sehr viel Freude. Ich möchte gern weiter als Fraktionsvize für diesen Bereich zuständig bleiben. Parteichef Stanislaw Tillich habe ich gesagt, dass ich gern sein Generalsekretär bin.