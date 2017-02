"Martin Schulz ist ein Kletterer und Kämpfer"

Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering sieht die Sozialdemokraten mit ihrem neuen Kandidaten im Aufwind

erschienen am 02.02.2017



Chemnitz. Er ist ein Urgestein der deutschen Sozialdemokratie: Mit Franz Müntefering sprach Christoph Ulrich am Rande des Neujahrsempfangs der Chemnitzer SPD über die Lage der Partei.

Freie Presse: Herr Müntefering, erst lässt Sigmar Gabriel Peer Steinbrück den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur, jetzt Martin Schulz. Kneift Gabriel, wenn es ernst wird, oder war es ein guter strategischer Schachzug?

Franz Müntefering: Sigmar Gabriel hat sich offensichtlich sehr lange Gedanken darum gemacht und jetzt ist die Entscheidung da. Es war auch dringend nötig, dass die Entscheidung jetzt kommt. Ich bin mir sicher, dass Martin Schulz jetzt der richtige Kandidat ist.

Plötzlich reden in der SPD alle wieder von Aufbruch. In wenigen Tagen sind viele neue Mitglieder in die Partei eingetreten. War die Nominierung von Schulz ein Weckruf für eine Partei in der Depression?

Nicht nur für die Partei war es ein Weckruf, sondern auch im Lande insgesamt. Das ist manchmal so. Martin Schulz kommt da frisch rein, man kannte ihn zwar aus Europa, aber er war in der Bundespolitik noch nicht so präsent. Und jetzt ist er da, ein neues Gesicht, einer, den viele jetzt zum ersten Mal erleben, der leidenschaftlich ist und reden kann und der ein engagierter Demokrat ist und Sozialdemokrat natürlich. Gar keine Frage - Martin Schulz erreicht die Menschen. Mit ihm haben wir eine neue Chance bekommen, die wir nutzen müssen. Das wird eine eigene Dynamik entwickeln.

Die AfD erreicht in Sachsen Umfragewerte von bis zu 25 Prozent. Die SPD sitzt mit einem Anteil von gerade mal 12,4 Prozent im Dresdner Landtag. Was haben die Sozialdemokraten falsch gemacht?

Das ist nicht nur eine Frage der Sozialdemokraten. Die anderen Parteien haben in den letzten Jahren auch Stimmen an die AfD verloren. Das liegt nicht an der AfD, sondern es liegt an uns: Wir müssen die Menschen ansprechen in den Sorgen, die sie haben. Aber wir haben auch eine klare Botschaft an die, die diese Demokratie nicht wollen. Sie dürfen keine Chance bekommen, dem Land ihren Stempel aufzudrücken. Wir müssen klar sagen, dass wir ihre Gegner sind. Es muss eine deutliche Antwort an die geben, die die völkische Melodie singen.

Sie haben gesagt, dass Sie gerne noch einmal einen Sozialdemokraten im Kanzleramt sehen würden. Wie kann eine Machtperspektive der SPD außerhalb einer Großen Koalition in Berlin aussehen?

Das sind jetzt alles Spekulationen, niemand weiß das schon. Es wird eine Wahlsituation, die es so bunt in Deutschland noch nicht gab. Martin Schulz ist ein Kletterer und Kämpfer mit Ausdauer. Wir werden mit ihm um die Chance kämpfen, als SPD vorne zu sein. Für die Kanzlerin ist der Höhepunkt überschritten. Klettern geht langsam, rutschen schnell. Welche Koalitionen möglich sind, muss man abwarten. Schulz hat bisher nur deutlich gemacht, dass mit der AfD absolut nichts läuft mit uns Sozialdemokraten.

Sehen Sie eine Chance, den Rechtspopulismus wieder in seine Schranken zu weisen, oder müssen wir uns langfristig mit Parteien rechts von der Union abfinden?

Es gab ja immer solche rechtsgerichteten Parteien, die waren aber kleiner, und wie gesagt, es liegt an uns, es kommt darauf an, dass wir die Menschen überzeugen. Ich glaube, dass wir das können. Wir müssen auf sie zugehen, wir müssen intensiver mit ihnen sprechen über die Probleme, die es gibt und auch über die Lösungsansätze. Ich glaube, dass wir dann auch einen Großteil der Menschen zurückgewinnen, die heute die AfD wählen, nicht weil sie die besonders schön finden, sondern weil sie uns ein Zeichen geben wollen.

Am 12. Februar wird aller Voraussicht nach ein Sozialdemokrat zum Bundespräsidenten gewählt. Wofür steht aus Ihrer Sicht Frank-Walter Steinmeier?

Für die Demokratie, so wie wir sie haben, für deren Stabilität und dafür, dass an der Spitze des Landes jemand ist, der sie beschützt und bewahrt und der hilft, dass Demokratie in der Welt wieder populärer wird. Seine Erfahrung als Außenminister wird ihm dabei helfen.