Maut-Kompromiss: Höhere Steuerentlastung für saubere Pkw

Erbittert stritten Deutschland und die EU um die Pkw-Maut. Nun hat Verkehrsminister Dobrindt bei einigen Forderungen aus Brüssel nachgegeben. Doch reicht das aus?

Von Stephan Lorenz und Detlef Drewes (mit dpa)

erschienen am 02.12.2016



Brüssel. Der jahrelange Streit zwischen Brüssel und Berlin um die deutsche Pkw-Maut ist beigelegt. Mit den von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) am Donnerstag zugesagten Änderungen soll gewährleistet werden, dass das deutsche Mautsystem mit EU-Recht vereinbar ist. Zentraler Streitpunkt war bisher die geplante centgenaue Steuerentlastung für Inländer in Höhe der Maut.

Dem Kompromiss zufolge sollen deutsche Autobesitzer weiterhin voll für ihre Mautzahlungen entlastet werden. Geplant ist bisher eine Jahresvignette für bis zu 130 Euro je nach Schadstoffklasse. Besonders schadstoffarme Wagen mit der sogenannten Euro-6-Norm sollen jetzt aber eine höhere Steuerentlastung bekommen, als sie Maut zahlen müssen. Außerdem sollen die Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland noch geändert werden. Künftig soll es fünf statt drei Stufen, abhängig von Motorgröße und Schadstoffausstoß, geben. Eine Zehn-Tages-Maut soll je nach Fahrzeugeigenschaften 2,50 Euro, 4 Euro, 8 Euro, 14 Euro oder 20 Euro kosten. Im bereits verabschiedeten Mautgesetz sind es 5, 10 und 15 Euro.

Insgesamt sollen die Änderungen den prognostizierten Maut-Ertrag von 500 Millionen Euro pro Jahr nicht schmälern. Angesichts der mit dem Kompromiss verbundenen Änderungen gibt es daran allerdings erhebliche Zweifel. Allein für die erhöhte Steuerentlastung der sauberen Autos werden rund 100 Millionen Euro veranschlagt. Bis die Maut auf die Straße kommt, dürfte es noch mindestens bis Anfang 2018 dauern. Denn zunächst muss in einer europaweiten Ausschreibung ein Betreiber des künftigen Systems gefunden werden, das nicht auf Vignetten setzt, sondern auf ein Kamera-Netz, das die Kfz-Kennzeichen auslesen und dann durch einen Computerabgleich feststellen soll, ob die Gebühr bezahlt wurde oder nicht. Derartige Ausschreibungen könnten sich, so hieß es in Brüssel, über viele Monate hinziehen. Volker Boehme-Neßler, Mautexperte und Professor für Europarecht an der Universität Oldenburg, hat Zweifel, ob der Kompromiss mit der unterschiedlichen Mautkompensation für die deutschen Autofahrer tatsächlich EU-konform ist. Aus seiner Sicht könnte die kritisierte Diskriminierung ausländischer Kraftfahrer nur mit einem tiefgreifend erneuerten deutschen Kfz-Steuersystem aufgehoben werden. Das sei mit der aktuellen Lösung nicht der Fall. Laut Kraftfahrt-Bundesamt sind 2016 nur 3,12 Millionen Pkw (Diesel und Benzin) mit Euro-6-Norm zugelassen. Der Pkw-Bestand liegt bei 44,5 Millionen. "Länder wie Österreich oder die Niederlande wird der Kompromiss wohl nicht daran hindern, vor dem Europäischen Gerichtshof zu klagen", so Boehme-Neßler.

Auch in den Regierungsparteien ist der Kompromiss nicht unumstritten. So hat Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) seine Partei dazu aufgerufen, den Kompromiss in Berlin zu blockieren. Die SPD dürfe sich nicht zum Steigbügelhalter für Bundesverkehrsminister Dobrindt machen, der mit Macht versuche, mit dem Kopf durch die Wand zu kommen. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter verurteilte den Maut-Kompromiss als unsinnig. "Es wird die erste Pkw-Maut weltweit sein, die Gefahr läuft, dass sie den Staat mehr Geld kostet, als sie ihm einbringt", sagte Hofreiter.