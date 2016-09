Niedergang der Volksparteien

Gastbeitrag: Zur Berlin-Wahl. Die Parteien sollten Rot-Rot-Grün wagen, meint Politologe Eckhard Jesse. Was spricht aus seiner Sicht dafür?

Von Eckhard Jesse

erschienen am 20.09.2016



Chemnitz. Chemnitz. CDU und SPD erreichten am Sonntag zusammen nicht einmal 40 Prozent der Stimmen. Niemals zuvor hatte die SPD wie die CDU in Berlin derart schlecht abgeschnitten. Beides ist in der deutschen Wahlgeschichte einmalig: die stärkste Partei mit nur 21,6 Prozent; und der Einzug von fünf Parteien ins Landesparlament mit jeweils mindestens 14 Prozent, dazu noch die FDP.

Die CDU hat in Mecklenburg-Vorpommern 4,0 Prozentpunkte verloren, in Berlin 5,7, die SPD 5,0 und 6,7 Punkte. Das scheint nicht über die Maßen Aufsehen erregend zu sein, doch wer die Verluste in Prozent umrechnet, kommt zu einem anderen Befund: Die CDU büßte in Mecklenburg-Vorpommern über 17 Prozent ein, in Berlin fast 25, die SPD im Norden über 14 Prozent, in der Hauptstadt 23. Dies sind krachende Einbrüche. Die Repräsentanten der Volksparteien spielen sie gebetsmühlenartig herunter.

Für deren schwere Verluste gibt es strukturelle wie situative Gründe. An den strukturellen ist wenig zu ändern - die sozialen Milieus, wie das gewerkschaftlich gebundene oder das kirchlich gebundene, schmelzen weg -, an den situativen schon. Die großen Parteien müssen ihren Markenkern deutlicher herausarbeiten. Und Große Koalitionen nützen ihnen ganz und gar nichts, zumal dann nicht, wenn sie in der die Bevölkerung bewegenden "Flüchtlingsfrage" kaum unterschiedliche Akzente setzen. Insofern wäre die Bildung eines rot-dunkelroten Bündnisses in Mecklenburg-Vorpommern besser gewesen. In Berlin ist eine Große Koalition schon arithmetisch gar nicht mehr möglich. Ein linkes Bündnis ist einem lagerübergreifenden (SPD, CDU und Grüne) klar vorzuziehen.

Nun haben innerhalb kurzer Zeit CDU und SPD dreimal eine absolute Mehrheit der Mandate verfehlt: vor Berlin in Baden-Württemberg und in Sachsen-Anhalt am 13. März. Im Südweststaat ließ sich eine grün-schwarzes Bündnis installieren, in Sachsen-Anhalt ein schwarz-rot-grünes, fürwahr ein Notbehelf. Die SPD fiel in Baden-Württemberg auf 12,7 Prozent, in Sachsen-Anhalt auf 10,6. Das Desaster für die Volksparteien ist also kein spezifisches Phänomen des Ostens mit der dort geringeren Parteiidentifikation.

Die Folgen der "kleinen Berliner Wahlen" für die "großen Berliner Wahlen" 2017: Nach den Landtagswahlen 2016 ist ein Sechs-Fraktionen-Parlament (mit der FDP und der AfD) im Bundestag 2017 wahrscheinlich. Möglicherweise ließe sich durch eine gute Zusammenarbeit der Linken im Abgeordnetenhaus ein solches Bündnis vor der Bundestagswahl anstreben, zumal Gregor Gysi seine erneute Kandidatur damit begründet. Ob dies wirklich eine angemessene Machtoption ist? Der Bürger hätte allerdings die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Politikkonzeptionen: einem linken Bündnis auf der einen Seite, einem schwarz-gelben auf der anderen. Das wäre gut! Sollte es weder für die eine noch die andere Variante reichen, stellte die Union - sie steht entgegen mancher Behauptung deutlich besser da als die SPD - wieder den Bundeskanzler, in welcher Konstellation auch immer.

Durch eine Koalitionsdebatte im Jahre 2017 kämen die Grünen in die Bredouille. Ein Teil von ihnen möchte ein schwarz-grünes, ein anderer ein linkes Bündnis. Was sie beide nicht wollen: eine Diskussion über Koalitionsspekulationen. Einige ihrer Wähler würden ihre Stimme dann der CDU und der FDP geben, einige der SPD und der Linken. Es ist paradox: Wer in dem einen wie dem anderen Bündnis gefragt ist, könnte Schiffbruch erleiden.