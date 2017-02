Staatsnotar oder Volksvertreter?

Kann eine direkte Wahl des Bundespräsidenten die Demokratie beleben? Die einen sehen darin ein Stück mehr Bürgerbeteiligung, andere eine Gefahr für das repräsentative Regierungssystem der Bundesrepublik.

Von Stephan Lorenz

erschienen am 09.02.2017



Die meisten Deutschen wollten laut Umfragen Frank-Walter Steinmeier als neuen Bundespräsidenten. Sie werden ihn bekommen, wenn ihn die Bundesversammlung am Sonntag wie erwartet wählt. Der Sozialdemokrat wäre dann der zwölfte Präsident seit Gründung der Bundesrepublik. Trotz seiner Beliebtheit wird er aber kein Bundespräsident durch Volkes Stimme sein. Er wurde im monatelangen Streit zwischen den Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD "ausgekungelt", weil Kanzlerin Angela Merkel keinen geeigneten Unionskandidaten gefunden hatte. So jedenfalls wird es in Teilen der Öffentlichkeit gesehen.

Es gibt eine Alternative zum "Parteienklüngel": die Direktwahl des Bundespräsidenten wie etwa beim Nachbarn Österreich. Darüber wird auch in Deutschland gestritten - seit die Direktwahl von den Vätern des Grundgesetzes abgeschafft wurde. Immerhin 60 Prozent hatten im vergangenen Jahr unter dem Eindruck der Österreich-Wahl in einer Emnid-Umfrage für diese Lösung plädiert. In früheren Umfragen waren es sogar noch mehr.

Der Bundesverfassungsrichter im Ruhestand, Ernst Gottfried Mahrenholz, tritt seit Jahrzehnten für einen vom Volk gewählten Bundespräsidenten ein. "Der Präsident ist Staatsoberhaupt. Er repräsentiert öffentlich und nichtöffentlich die Bundesrepublik. Wer legitimiert ihn dazu? Der Abgeordnete des Bundestages ist laut Gundgesetz-Artikel 38 'Vertreter des ganzen Volkes'. Er ist vom Volk gewählt und hat daher seine Befugnisse. Den Bundespräsidenten wählt die Mehrheit der Mitglieder der Bundesversammlung. Er repräsentiert daher deren Mehrheit. Sie bringt ihn ins Amt. Warum findet keine Wahl durch das Volk statt?", fragt Mahrenholz und kleidet auch seine Antwort in eine Frage. "Hat man etwa die Sorge, ein vom Volk gewählter Bundespräsident mache sich breit im Berliner Kräftespiegel? Oder fürchtet man sich vor einem Kandidaten, der nicht der politischen Szene angehört? 'Ein Volk' stört. Zu oft."

Die Forderung, den Bundespräsidenten künftig nicht von den 1260 Wahlleuten der Bundesversammlung, sondern vom Volk wählen zu lassen, also von Millionen Wahlberechtigten, klingt erst einmal sympathisch. Darin spiegelt sich sowohl die Lust auf mehr Demokratie, die bei Personalia mitunter besonders groß ist, als auch Ärger darüber, dass die Kandidaten fürs höchste Staatsamt auf undurchsichtige Weise bestimmt werden. Kommt die Kandidatendebatte erst so richtig in Gang, wird der Ruf nach einer Direktwahl reflexartig lauter. Nur so werde eine Wahl jenseits der Hinterzimmer der Parteizentralen ermöglicht, heißt es dann immer. Nach Ansicht von Mahrenholz müsste man dazu nicht einmal das System ändern.

Aber die deutschen Erfahrungen damit sind nicht gut: Paul von Hindenburg hat mit der Kraft des volksgewählten Reichspräsidenten die Legitimität der Weimarer Republik durch Notverordnungen ausgehöhlt. Die schmalen Kompetenzen des heutigen Bundespräsidenten waren die Lehre, die der Parlamentarische Rat 1948/49 daraus zog. Man wollte dem direkt gewählten Parlament keinen direkt gewählten Bundespräsidenten entgegensetzen. Die Zurückhaltung war so groß, dass überlegt wurde, auf ein Staatsoberhaupt ganz zu verzichten und dessen Funktionen dem Präsidenten des Bundestags oder dem des Bundesverfassungsgerichts zu übertragen. Wäre auch keine schlechte Idee gewesen.

Die Direktwahl aber wäre nun wohl nach Ansicht anderer Experten das falsche Mittel, dem Ärger über die politischen Eliten Luft zu geben. Die neuen Probleme wären größer als die, die man damit abstellen will. Die Erfahrungen, die man derzeit in der Türkei, in Polen und in anderen Staaten Osteuropas mit einem präsidialen Regierungssystem macht, sind nicht geeignet, näher an ein solches Konzept heranzurücken. Es würde die Gewichte im parlamentarischen System dramatisch verändern. Deutschland hätte dann einen direkt gewählten Präsidenten, der aber nach dem Grundgesetz wenig zu sagen hat. Überflüssige Reibereien mit Regierung und Parlament wären programmiert.

Der Historiker Heinrich-August Winkler: "Ein vom Volk gewählter Bundespräsident könnte eine höhere demokratische Legitimation für sich in Anspruch nehmen als der ,nur' vom Bundestag gewählte Bundeskanzler. Das wäre mit der Gefahr eines permanenten Verfassungskonflikts verbunden.In der Tat würde die Direktwahl des Bundespräsidenten eine Dynamik auslösen, die sich gegen die repräsentative Demokratie richtet. Und das wäre fatal."

Nun wird oft das Argument angeführt, die Wahl zu einem Bundespräsidenten würde so aus dem Parteienstreit herausgezogen. Für Winkler wäre aber das Gegenteil der Fall. "Die plebiszitäre Wahl des Präsidenten würde eine Politisierung des Amtes bringen und zugleich den Anti-Parteien-Effekt fördern."

Selbst der Verein "Mehr Demokratie" spricht sich gegen die Direktwahl aus: "Bundespräsidenten haben in Deutschland vor allem eine repräsentative Funktion - sie direkt zu wählen, würde den Einfluss der Bürger auf die Alltagspolitik in keiner Weise vergrößern. Mit der Direktwahl würden sich Erwartungen an den Bundespräsidenten richten, die mit dem Amt nicht erfüllbar sind. Damit wird lediglich die Illusion von mehr Bürgerbeteiligung geschaffen", sagt Vereinssprecher Ralf-Uwe Beck. Es wäre nur ein - teurer - Wahlkampf mehr.

Ähnlich argumentiert der Berliner Verfassungsrechtler Ulrich Battis: "Direktwahl unseres Bundespräsidenten? Das wäre so, als wenn man einen alten Trabi mit einem 6-Zylinder-Motor ausstattet. Die Kompetenzen, die ein Präsident bei uns hat, sind doch politisch sehr begrenzt. Wenn er direkt gewählt würde, besteht die Gefahr, dass er unter Berufung auf den Volkswillen, was auch immer das sein mag, mehr Gewicht fordert." Battis spricht von "überschießender Legitimation", die das Amt nicht braucht. "Das Volk bekäme dadurch nicht mehr Rechte. Die Direktwahl wäre ein Placebo für die bislang so Politikverdrossenen." Wer sie wolle, müsse das ganze politische System ändern: "So wie es Charles de Gaulle 1958 in Frankreich machte. Der ließ sich eine Verfassung schneidern und schuf ein präsidiales System, die V. Republik."

Michael Lühmann, Politikwissenschaftler am Göttinger Institut für Demokratieforschung, hat noch einen anderen Vorschlag, den er vor Jahren in der "Zeit" unter dem Eindruck von Horst Köhlers Rücktritt 2010 beschrieb: "So könnte man gerade bei der Wahl des Staatsoberhauptes Politik und Volk Seit' an Seit' schreiten lassen. (...) Wenn etwa die eine Hälfte der Bundesversammlung durch parlamentarische Volksvertreter gestellt würde und die andere Hälfte durch vom Volk bestimmte Wahlmänner." Diese könnten, ähnlich den amerikanischen Präsidentschaftswahlen, im Rahmen einer Vorwahl gekürt werden. Dies würde die Kandidatenkür weniger willkürlich machen und zudem die Bevölkerung als Akteur ins Boot holen.

Wie dem auch sei: Trotz Persönlichkeiten wie Theodor Heuss, Richard von Weizsäcker oder Roman Herzog - auf den Bundespräsidenten kommt es im politischen Alltag nicht an. Auch wenn die Aufgaben formal wichtig sind: Vorschlag des Bundeskanzlers, dessen Ernennung (samt Kabinettsmitgliedern), Auflösung des Bundestags, Unterzeichnung und Verkündung der Bundesgesetze. Die Macht, die eigentlich darin liegt, darf er nach allgemeiner Auffassung der Staatsrechtslehre nicht nutzen. Er hat den Kanzler vorzuschlagen, hinter dem die Mehrheit des Bundestags steht. Er hat die Minister zu ernennen oder zu entlassen, die der Kanzler benennt. Er kann bei Gesetzen verfassungsrechtliche Bedenken geltend machen, aber entschieden wird in Karlsruhe. Und auch bei der Auflösung des Bundestags ist seine Rolle begrenzt. Alle Präsidenten haben die vom Grundgesetz bereitgestellten Möglichkeiten zur Einflussnahme nur selten und eher diskret genutzt.

Das Amt lässt aber durchaus Gestaltungsspielraum. Es kommt sehr auf die Person an, wie das Amt ausgefüllt wird. "Was ist denn das Amt des Bundespräsidenten der Deutschen Bundesrepublik?", fragte einst der erste Bundespräsident Theodor Heuss und schickte gleich die Antwort hinterher: "Es ist bis jetzt ein Paragrafengespinst gewesen. Es ist von dieser Stunde an ein Amt, das mit einem Menschentum gefüllt ist. Und die Frage ist nun, wie wir alle zusammen aus diesem Amt etwas wie eine Tradition, etwas wie eine Kraft schaffen, die Maß und Gewicht besitzt und im politischen Kräftespiel sich selber darstellen will." Heuss wusste schon 1949, dass es auf die Persönlichkeit ankommt. Wichtig ist es, dass das Staatsoberhaupt über den Parteien agiert und nicht zu einem zusätzlichen Sprachrohr der ohnehin regierenden parteipolitischen Mehrheit wird.

"Der Bundespräsident ist aber mehr als nur ein Bundesnotar", sagt Verfassungsrechtler Battis und erinnert an Horst Köhler. Dieser hatte sein Recht, Gesetze zu prüfen, weit ausgelegt. Zwei Gesetzen verweigerte er seine Unterschrift aus verfassungsrechtlichen Bedenken. Ein seltener Fall, der zu Diskussionen unter Verfassungsrechtlern führte. Auch Joachim Gauck sorgte 2014 auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise für Irritationen, als er nicht zu den Olympischen Winterspielen nach Sotschi reisen wollte - entgegen der Linie der Regierung.

1959 liebäugelte der greise Bundeskanzler Konrad Adenauer in der alten Bundesrepublik mit der Idee, Bundespräsident zu werden. Das Amt des Kanzlers niederzulegen, aber weiterhin mitzumischen, das war sein Ziel. Er hat sich dann ausführlich beraten lassen, um zu sehen, wie weit die Befugnisse des Bundespräsidenten gehen. Danach hat er es bleiben lassen. Er blieb lieber Bundeskanzler bis 1963. Die kleine historische Begebenheit machte deutlich, wie wenig einflussreich und gestaltungskräftig ein deutscher Präsident ist.

Aber die Schwächung des deutschen Staatsoberhaupts im Vergleich zur Weimarer Verfassung war eine der klügsten Entscheidungen des Parlamentarischen Rates, der das Grundgesetz schuf, sagen viele.

