Steife Brise von rechts

Seit zehn Jahren regieren SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Die Mehrheit der Bürger ist mit der Koalition zufrieden. Doch im Landtagswahlkampf gibt es politische Kräfte, die Angst vor dem Untergang schüren. Mit großem Erfolg.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 26.08.2016



Ribnitz-Damgarten/Schwerin. Auf den ersten Blick wirkt das Plakat wie Werbung für ein Yoga-Semiar: André Bonitz steht vor einem himmelblauen Hintergrund, das weiße Hemd lässig aufgeknöpft, die Haare ganz kurz geschoren. Doch Bonitz ist kein Yoga-Lehrer. Er ist Bürgermeister der Gemeinde Eixen im Landkreis Vorpommern-Rügen. Als Parteiloser kandidiert er auf der Liste der "Achtsamen Demokraten", einer kleinen Gruppierung, die bei den Parlamentswahlen in Mecklenburg-Vorpommern am 4. September erstmals landesweit antritt und sich unter anderem für eine bürgernahe Kommunalpolitik starkmacht.

Der Name der Partei klingt wie ein Vorwurf an die etablierten Politiker, den wahren Willen des Volkes zu missachten. Allerdings gibt es im Nordosten derzeit andere Parteien, die denselben Vorwurf deutlich lauter und radikaler formulieren. Zielscheibe ist meist eine der wichtigsten Politikerinnen der Republik. Sie steht an diesem Vormittag im August auf dem hübschen historischen Marktplatz von Ribnitz-Damgarten: Angela Merkel.

Die Kanzlerin, CDU-Chefin und Bundestagsabgeordnete ist aus Berlin angereist. Hier, in ihrem Wahlkreis an der Ostsee, will sie ihre Partei im laufenden Wahlkampf unterstützen. Zahlreiche Händler aus der Region haben auf dem Markt wie jede Woche ihre Stände aufgebaut. Es herrscht geschäftiges Treiben. Gerade hat der Männerchor "De Fischlänner Seelüd" sein Begrüßungsständchen beendet, als Merkel ans Mikrofon tritt und zunächst betont heiter über den Tourismus in der Region spricht. Unter den gut 100 Zuhörern befinden sich neben Einheimischen etliche Urlauber. In einigen Bundesländern sind noch Schulferien.

Merkel sagt, sie freue sich, "dass wir Bayern überrundet haben, was die Zahl der Besucher im Sommer angeht". Das "Wir" in ihrem Satz fällt auf. Sie meint damit die Menschen im Nordosten, in ihrem Wahlkreis. Kurz gibt sie sich als Lokalpatriotin, als eine von hier. Und es ist eindeutig ein anderes "Wir" als in Merkels "Wir schaffen das" aus der Flüchtlingskrise. Damals, vor rund einem Jahr, als täglich tausende Menschen ins Land kamen, zählte Merkel alle dazu. "Wir", das waren die Bayern genauso wie die Menschen zwischen Müritz und Ostsee, selbst wenn sich viele bis heute nicht dazuzählen lassen wollen. Im Gegenteil. Nicht wenige im Nordosten werden Anfang September vermutlich der flüchtlingsfeindlichen AfD ihre Stimme geben. Die Popularität der "Alternative für Deutschland" ist in dem wirtschaftlich schwachen ostdeutschen Bundesland stark angestiegen. Mit alarmistischen Slogans gegen Masseneinwanderung wirbt die AfD um Zustimmung. "Damit Deutschland nicht zerstört wird", steht auf Plakaten. Es klingt nach bevorstehender Apokalypse. Dabei hat das dünn besiedelte, rund 1,6 Millionen Einwohner zählende Mecklenburg-Vorpommern die Flüchtlingssituation gut gemeistert. Auch leben im bundesweiten Vergleich nirgendwo weniger Ausländer als hier, und das trotz Flüchtlingen. Dennoch, nach jüngsten Umfragen kommt die AfD in Mecklenburg-Vorpommern aus dem Stand auf 21 Prozent. Das wäre etwa jede fünfte Stimme im Nordosten. Zugleich wäre die AfD im Schweriner Landtag fast gleich stark wie die derzeitige Regierungspartei CDU, der 22 Prozent vorhergesagt werden. In Anbetracht solcher Aussichten wächst bei den derzeitigen Regierungsparteien SPD und CDU die Nervosität. Die seit 2006 regierende rot-schwarze Koalition steht in Umfragen zwar gut da. 62 Prozent der Bürger im Nordosten sind demnach mit der Landesregierung zufrieden. Ihre Erfolge: In zehn Jahren hat Rot-Schwarz eine Milliarde Euro Schulden abgebaut, die Zahl der Arbeitslosen ist rückläufig und der Tourismus boomt. Die Linke kritisiert dagegen, dass die Koalition die Infrastruktur auf dem Land weiter ausgedünnt hat, etwa durch die Stilllegung von Bahnstrecken und die Schließung von Amtsgerichten.

Festzustehen scheint in jedem Fall, dass die bisherigen Regierungspartner am Wahlabend mit vergleichsweise bescheidenen Ergebnissen rechnen müssen. Die größten Stimmenverluste drohen der SPD. Statt 35,6 Prozent wie beim Wahlsieg 2011 kommen die Sozialdemokraten derzeit nur noch auf 27 Prozent. Die CDU könnte jene deprimierenden 23 Prozent, die vor fünf Jahren ihren Tiefpunkt markierten, sogar noch knapp unterbieten. Ihr Spitzenkandidat, der 61-jährige, aus dem heutigen Dresdner Stadtteil Weixdorf stammende Lorenz Caffier, der aktuell Innenminister im Nordosten ist, tritt zum zweien Mal als Herausforderer von Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) an, seinem derzeitigen Chef. Doch auch diesmal dürfte der Christdemokrat den Sprung in die Staatskanzlei verpassen. Zwar versucht Caffier derzeit, sich beim Thema Islam als schwarzer Sheriff in Szene zu setzen. Mit Forderungen nach einem weitgehenden Burka-Verbot und gegen die doppelte Staatsangehörigkeit will er vor allem konservative Wähler gewinnen. Doch scheint diese Strategie nicht zu zünden. So dürfte Caffier in Schwerin künftig auf der Oppositionsbank sitzen, denn für eine Neuauflage von Rot-Schwarz wird es wohl nicht reichen. Für die Sozialdemokraten sind die Aussichten trotz drohender Stimmenverluste hoffnungsvoller. Der 67-jährige Ministerpräsident Sellering kann mit etwas Glück Chef einer Koalition aus SPD, Linken und Grünen zu werden - falls es die Grünen in den Landtag schaffen. Derzeit liegen sie bei wackeligen fünf Prozent. Auch die Linke mit ihrem langjährigen Spitzenmann Helmut Holter rutscht in Umfragen ab und bekommt nur noch 14 statt der 18,4 Prozent im Jahr 2011. Falls, wie erwartet, die FDP den Einzug ins Parlament erneut verfehlen sollte und die rechtsextreme NPD nach zehn Jahren im Landtag an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, könnte es für eine rot-rot-grüne Sitzmehrheit reichen. Aber noch ist das Aus für die NPD nicht besiegelt.

Mit schrillen Plakaten schüren die Rechtsextremisten Ängste vor islamistischen Terroristen, die mit vermummten Gesichtern und Maschinengewehren hinter Ostseestrandkörben lauern und es auf knapp bekleidete, badende blonde Frauen abgesehen haben. Die NPD selbst fürchtet sich derweil vor allem vor der Konkurrenz durch die AfD, von der sie ins politische Abseits gekegelt werden könnte.