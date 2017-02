Stühlerücken für Gauck-Nachfolge

Die Bundesversammlung wählt am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. 1260 Wahlleute, darunter viele Promis, entscheiden über die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck. Ein Favorit steht bereits fest, Überraschungen gelten als eher unwahrscheinlich.

Von Alessandro Peduto

erschienen am 11.02.2017



Berlin. Es ist eine große und illustre Gesellschaft, die am Sonntag um die Mittagszeit im Plenarsaal unter der Berliner Reichstagskuppel Platz nimmt. Um Punkt 12.00 Uhr tritt die Bundesversammlung zusammen, um den 12. deutschen Bundespräsidenten zu bestimmen, den Nachfolger des bisherigen Staatsoberhaupts Joachim Gauck. 1260 Mitglieder aus Bund und den Ländern zählt jenes selten tagende Plenum, das sich ausschließlich zur Wahl eines Bundespräsidenten zusammenfindet.

Schon seit Wochen herrscht im Plenarsaal große Betriebsamkeit. Die Bestuhlung, die im Normalbetrieb für die 630 Bundestagsabgeordneten ausgelegt ist, wird eigens zu diesem Anlass neu geordnet. Immerhin müssen am Sonntag doppelt so viele Sitzplätze zur Verfügung stehen. Es wird wie immer eng und voll, wenn in Deutschland ein neuer Bundespräsident gewählt wird. Grund dafür ist, dass zusätzlich zu den Bundestagsabgeordneten auch 630 Wahlleute dabei sind, die von den Parteien in den 16 Landesparlamenten entsandt werden. Die jeweilige Anzahl der Wahlleute ergibt sich aus der Bevölkerungsgroße des Landes und der Größe der einzelnen Landtagsfraktionen.

So kommen mit 135 Wahlleuten die meisten aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. Aus dem Stadtstadt Bremen sind es indes nur fünf. Sachsen ist mit insgesamt 68 Wahlleuten in der Bundesversammlung vertreten. Neben den 34 sächsischen Bundestagsabgeordneten von CDU, Linker, SPD und Grünen entsenden die Dresdner Landtagsfraktionen weitere 34 Personen. Die sächsische Union durfte 16 Wahlleute nominieren, sieben wurden von der Linken, fünf von der SPD, zwei von den Grünen und erstmals vier von der AfD bestimmt.

Vielfach greifen die Parteien dabei auf ihre amtierenden und ehemaligen Abgeordneten, Minister und Ministerpräsidenten zurück, da sie bei ihnen eine gewisse Abstimmungsdisziplin zugunsten eines bestimmten Kandidaten voraussetzen. So werden beispielsweise aus Sachsen neben Ministerpräsident Stanislaw Tillich auch dessen Amtsvorgänger Kurt Biedenkopf und Georg Milbradt (alle CDU) dabei sein. Sachsens SPD schickt Wirtschaftsminister Martin Dulig.

Zugleich werden von den Ländern auch Parteilose und Prominente in die Bundesversammlung entsandt. Vor allem letztere verleihen der politischen Veranstaltung einen gewissen Glanz. Aus Sachsen ist etwa die aus Bautzen stammende Sängerin der Band "Silbermond", Stefanie Kloß, dabei. Auch die Sänger Roland Kaiser, Katja Ebstein und Peter Maffay sowie die Schauspielerinnen Iris Berben und Natalia Wörner wurden von der SPD benannt.

Die CDU setzt derweil auf Schauspielkollegin Veronica Ferres, den Komiker Hape Kerkeling sowie den Maler und Bildhauer Günther Uecker. Für die Grünen sind Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und die Schauspielerin Mariele Millowitsch dabei. Die Linke hat unter anderem Semiya Simsek-Demirtas zur Wahlfrau gemacht. Sie ist Tochter von Enver Simsek, der in Nürnberg vom rechtsterroristischen NSU-Trio ermordet wurde.

Aus Sicht der Fraktionen bergen parteilose Wahlleute allerdings ein gewisses Restrisiko. Grund ist, dass nicht jeder, der von einer bestimmten Partei benannt wurde, sich auch verpflichtet fühlt, für deren Bundespräsidentenkandidaten zu stimmen. Da die Wahl selbst geheim ist, lässt sich nicht nachvollziehen, wer wem die Stimme gibt.

Anders als bei früheren Bundesversammlungen, als die Mehrheitsverhältnisse deutlich knapper waren, dürfte diesmal bereits im ersten Wahlgang ein eindeutiges Votum ergehen. Mit Union, SPD, Grünen und FDP hat bereits die übergroße Mehrheit erklärt, für Frank-Walter Steinmeier zu stimmen, den Kandidaten der großen Koalition.

Die Kandidaten Frank-Walter Steinmeier (SPD) geht als gemeinsamer Kandidat für die große Koalition und damit aussichtsreichster Kandidat ins Rennen. Der 61-Jährige war bis vor kurzem Bundesaußenminister. Kaum ein Politiker hat sich so viel Respekt über die Parteigrenzen hinweg erarbeitet. Und er hat damit in der Bevölkerung eine große Beliebtheit erlangt.

Christoph Butterwegge (66), wurde von der Partei Die Linke nominiert. Der renommierte Armutsforscher aus Köln setzt sich für einen Umbau des Sozialstaats und eine neue Steuerpolitik ein. Der parteilose Professor befürwortet eine gesellschaftliche Umverteilung. Butterwegge war mal SPD-Mitglied, trat aber 2005 aus Protest gegen Hartz IV aus.

Albrecht Glaser (75) tritt als Vizebundesvorsitzender für die AfD an. Der ehemalige CDU-Kommunalpolitiker und studierter Jurist schloss sich der AfD bereits kurz nach der Parteigründung 2013 an. Die Idee, ihn zu nominieren, soll nach Angaben aus Parteikreisen von Parteichefin Frauke Petry gekommen sein.

Alexander Hold (54) ist vor allem aus der Sat-1-Gerichtsshow bekannt. Der Jurist, der auch im wahren Leben Richter ist, wurde von den Freien Wählern vorgeschlagen. Politik macht er schon länger. In Kempten sitzt er seit 2008 im Stadtrat. 2013 wurde er für die Freien Wähler in den Bezirkstag Schwaben gewählt.